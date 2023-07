Milyen hatással lehet Orbán tusnádfürdői üzenete a szlovákiai választókra?

„Az, hogy a felvidéki magyarság nem tudja elérni a parlamenti képviseletét Pozsonyban, az minden visszafogottság mellett is egy gyenge teljesítmény. Ennél azért többre van szükség, ha valaki a hazáért akar dolgozni az elszakított országrészekben” – jelentette ki Orbán a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, aki személyesen is részt vett a rendezvényen, Facebook-oldalán reagált Orbán megjegyzésére: „Kedves Miniszterelnök Úr, köszönjük karcos gondolatait. Szeptember 30-án bevisszük a felvidéki magyar képviseletet a parlamentbe, megerősítjük a sikert, amit a tavalyi megyei választáson értünk el.”

Simon Zsolt, a Magyar Fórum vezetője úgy véli, elsősorban a Szövetségnek szólt Orbán üzenete. „Ez a kijelentés többet elárult, mint gondolnánk. Amellett, hogy a stratégiai partnerének szólt, Orbán Viktor kifejtette arra irányuló kritikáját is, hogy a Szövetség nem tudta megteremteni a magyar egységet Szlovákiában, és a nehezen összehozott részleges egységet is sikerült szétvernie. Szavai egyben azt is megerősítették, nem bízik abban, hogy a Szövetség képes átlépni az 5%-os parlamenti küszöböt” – nyilatkozta lapunknak Simon.

A Híd állásfoglalásában kiemelte, Orbánnak a tusványosi beszédekkel két célja van. „A sajátjainak megadja az irányt, a másik tábort pedig megpróbálja kiprovokálni” – jelentette ki Sólymos László, a Híd elnöke azzal, Orbán szombati kijelentései túllépnek a tőle megszokott provokáció határain. „A magyar miniszterelnök szombati kijelentését a szeptemberi választásba való durva beavatkozásnak tekintem. Elképzelhető, hogy Orbán ilyen módon próbál mobilizálni és radikalizálni mindkét oldalon, és ez rossz vért szül. A Híd az együttműködés pártja, s visszautasít minden olyan kijelentést, ami megoszt, feszültséget és gyűlöletet szít” – szögezte le. Rigó Konrád (Híd) meggyőződése, hogy a határok megkérdőjelezése elsősorban a szélsőséges pártok malmára hajtja a vizet.

Bennünk nincs kétség. A határokat illetően sem. Aki ezeket megkérdőjelezi, vagy ezekkel provokál, az mindenképpen feszültséget kelt. A szlovákokat a magyarok ellen hergeli. Természetesen jól jön ez sokaknak a kampányban. Ilyen a Smer, az SNS és ilyen a Szövetség is

– jelentette ki Rigó.

„A határ szent”

A szlovák pártok részéről jóval hevesebb reakciót váltott ki a magyar kormányfő kijelentése. Robert Fico, a Smer elnöke elsősorban a volt kormányt bírálta, majd kijelentette, a szeptember 30-ai választás arról is szól majd, hogy a külföldi politikusok megengedhetnek-e maguknak hasonló nyelvezetet Szlovákiával szemben. „Orbán tudja, hogy Szlovákia gyengébb, mint valaha, hogy három éve olyan amatőrök irányítják, akiknek semmi közük a saját országukhoz. Mégsem tudok egyetérteni azzal, hogy Szlovákiát elszakított területnek nevezi” – szögezte le Fico. Peter Pellegrini (Hlas) hasonlóan reagált az ügyre, azt üzente: az előre hozott választás esélyt ad egy erős és külföldön is elismert kormány létrehozására.

Andrej Danko (SNS) szintén elutasította a magyar miniszterelnök szavait: „Meggyőződésem, hogy Szlovákiának olyan reformokat kellene végrehajtania, mint Magyarországnak, de a határok számunkra szentek és sérthetetlenek. Van önálló Szlovák Köztársaságunk, de a környezetünk belénk rúg, mert gyenge a kormány” – jegyezte meg.

Richard Sulík (Saska) a többi párthoz hasonlóan határozottan elítélte Orbán kijelentését. „Elfogadhatatlan, hogy a déli szomszédunk bármilyen módon megkérdőjelezze Szlovákia szuverenitását és területi egységét. Orbán Viktor szavai annál is inkább súlyosak, mert Oroszország már második éve folytat agresszív háborút Ukrajnában. Orbán kijelentése úgy hangzik, mintha azt üzenné a szlovákoknak, hogy a magyarok bármikor elfoglalhatják az elszakított területet, nem beszélve arról, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyin barátja. Az ilyen retorika tényleg túlmegy a határon” – mondta.

Múló fejezet

Lapunk a témával kapcsolatban két politológust szólított meg, a szakértők egyetértettek abban, Orbán beszéde, illetve a szlovák–magyar kapcsolatok kérdése várhatóan nem válik fő kampánytémává a szeptemberi választás előtt. „Ha ezek a kijelentések megismétlődnének, vagy ha Orbán Viktor politikája és retorikája a szlovák–magyar kapcsolatok kiéleződését idézné elő, akkor a választási kampány tárgyává válhatna. Egyelőre azonban inkább a kampány egyik epizódjának látom ezt a témát, amelyet hamarosan más témák és ügyek fednek el” – nyilatkozta Jozef Lenč politológus. Radoslav Štefančík, a Pozsonyi Közgazdaság-tudományi Egyetem (EUBA) dékánja, politológus úgy véli, az ügy már a kampány részévé vált, de feltehetően gyorsan lecseng. „A magyar politika nem téma a jobboldal számára, Uhríkék (Milan Uhrík, a szélsőjobboldali Republika elnöke – szerk. megj.) máshol keresnek ellenséget, és Danko esetében, aki egy kormányban ült a magyarokkal, ez rendkívül nevetségesnek tűnne. Neki Orbánt kritizálni ugyanolyan nehéz, mint azt mondani, hogy Putyin zsoldosainak minél előbb ki kellene vonulniuk Ukrajnából. Még Robert Fico sem fogja előhúzni a témát, aki jó kapcsolatokat ápol Orbánnal, és talán kicsit arra is számít, hogy Magyarország Szlovákia legközelebbi szövetségese lesz, ha megnyeri a választást, és kormányt alakít a szélsőjobboldallal. Elvégre Orbán Fico nemzetközi szövetségese, miért építenének felesleges falat maguk közé?” – mondta. Lenč szerint előfordulhat, hogy ezeket a kijelentéseket a szlovák nacionalisták felhasználják majd a választók mozgósítására, de mint mondta, „nem szabad elfelejteni, hogy sokak (Danko, Fico, Uhrík és mások) számára Orbán Viktor példakép az Európai Unióval szembeni állítólagos szuverén politikája és a Vlagyimir Putyin érdekeinek alárendelt politikája miatt”.

Kérdésünkre, azok a szlovákok, akik Orbánra erős vezetőként felnéznek, átértékelik-e a véleményüket, illetve kritikusabban viszonyulnak-e majd a politikájához az elszakított országrészre vonatkozó kijelentés miatt Štefančík nemmel válaszolt. „Nem Szlovákiáért aggódnak, hanem a saját bőrükért. Elég a pánikra emlékezni, ami az összeesküvés-elméleteknek bedőlő szavazók körében keletkezett, amikor arról volt szó, hogy a szlovákoknak meg kellene védeniük a hazájukat. Ők ezt az országot nyugodtan cserben hagynák” – jegyezte meg.