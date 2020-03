Milan Laurenčíket jelöli az SaS a parlament alelnöki posztjára

Šprlák közölte, Laurenčík a keddi ülésen teszi le a képviselői esküt. Laurenčík az SaS eredeti parlamenti alelnökjelöltje, Martin Klus helyére kerül be a parlamentbe, aki a külügyminisztérium államtitkári posztját foglalta el. Laurenčík mellett a képviselők az ellenzék jelöltjéről is szavaznak, az ellenzék Peter Pellegrini volt miniszterelnököt (Smer) jelölte az alelnöki posztra.

Kedden azok a képviselők is felesküsznek, akik azok helyére kerültek be a parlamentbe, akik a kormány tagjai lettek. A plenáris ülésen megválasztják a parlamenti bizottságok elnökeit is.