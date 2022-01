Miért is kell a reszpirátort hordanunk kültéren? A virológus válaszolt!

A mai naptól nemcsak az új rezsim érvényes, hanem a kültéri maszkviseletre vonatkozó szabályok is. Nézzük, miért kell kint is reszpirátort hordanunk!

Az újabb intézkedések a maszkviselésre vonatkozó kötelezettséget a külterekre is kiterjesztették. De nem teljesen általánosan, a reszpirátort csak akkor kell feltennünk, ha kétméteres körzetünkben olyan személy tartózkodik, akivel nem egy háztartásban élünk. "A felső légutakat eddig is maszkkal kellett elfedni, ha kevesebb mint két méterre tartózkodtunk idegen személyektől. Tömegrendezvényeken is viselni kell. Csak az omikron-változat miatt változtatták ezt reszpirátorra" - magyarázta a változást Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

Hozzátette, hogy a mentességet élvezők listája továbbra is érvényben van. "Például a hat év alatti gyermekek, a súlyos autizmus spektrumzavarban szenvedő személyek, a középsúlyos és súlyos mentális vagy hallássérültek, illetve a sportoló személyek tartoznak ide".

