Mi volt az oka a magas választási részvételnek?

Általános trendek

Ahogy az imént már szóba került, a magyarlakta járásokban ismét elmaradt a részvétel az országos átlagtól. Ez a tendencia az utóbbi választások esetén rendre megfigyelhető volt, és bár az első fordulóhoz képest most többen szavaztak a déli járásokban, az ország északi részéhez képest így is elmaradtak a magyarlakta vidékek. Ennek fényében nem meglepő, hogy a legalacsonyabb választási részvételt is egy magyarlakta régióban jegyezték, mégpedig a Komáromi járásban (39,59 százalék). Ehhez képest a legmagasabb részvétel Pozsony I-es választókörzetében 73,7 százalék volt, tehát közel a duplája.

Ami az egyes településeket illeti, a legtöbben a Bártfai járásban található Ondavafő községben szavaztak (94,73 százalék), a legkevesebben pedig Kassa Luník IX. lakótelepén (4,27 százalék). Ez utóbbi nem meglepő, a 2019-es választáson is az említett lakótelepen volt a legalacsonyabb részvétel.