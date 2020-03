Mészáros: A bírók elleni vizsgálat során már nem szabad hibázni

Az érintett bírókat szerdán kora reggel tartóztatták le. Az Alkotmány szerint a rendőrség ilyen esetben legfeljebb 48 óráig korlátozhatja a személyi szabadságot. Ha a hatóságok úgy látják, hogy az érintett bírókat továbbra is őrizetben kell tartani, akkor először a vizsgálati fogságot a legfőbb ügyész javaslatára az Alkotmánybíróságnak kell jóváhagynia. Az Alkotmánybíróság plénuma tegnap egyébként is összeült volna. Így valószínűsíthető, hogy a rendőrségi akció időzítése sem véletlen. A rendelkezésre álló 48 óra ugyanis nem sok, ha a Nyugat-Szlovákiában őrizetbe vett bírókat a Kassán székelő Alkotmánybíróság elé szeretnék állítani. Az Alkotmánybíróság ebben az esetben elsősorban nem azt vizsgálja, hogy az adott bírók bűncselekményt követhettek-e el vagy sem, hanem azt, hogy a bűnüldöző szervek eljárása helyes volt-e. „Azt vizsgálják, hogy nem történt-e visszaélés a bűnvádi eljárás során, például politikai okokból, vagy esetleg azért, mert valaki bosszút akar állni egy ítéletért a bírón” – mondta Mészáros.

Ha az Alkotmánybíróság jóváhagyja a letartóztatott bírók őrizetben tartását, akkor a Speciális Büntetőbíróságnak újabb 48 órája van arra, hogy meghallgassa a bűncselekmény elkövetésével terhelt személyeket és döntsön arról, hosszabb időre vizsgálati fogságba helyezi-e őket. A most letartóztatott személyek azonban csak akkor vesztik el a bírói tisztségüket, ha jogerősen el is ítélik őket. „Ez még nagyon messze van” – magyarázta Mészáros. Hozzátette azonban, ha egy bíró ellen hivatalosan bűnvádi eljárást indítanak, akkor az Országos Bírói Tanács elnöke fegyelmi eljárást is indíthat ellene. A fegyelmi bíróság pedig ilyen esetekben általában felfüggeszti tisztségükből azokat a bírókat, akik ellen eljárást indítottak a bűnüldöző szervek.

Az Országos Bírói Tanács már korábban egy olyan speciális bizottságot hozott létre, amely a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočnerrel kommunikáló bírók ügyével foglalkozik. Ez a testület, amelynek Mészáros is a tagja, pedig javasolhatja, hogy függesszék fel tisztségükből azokat a bírókat, akik ellen eljárást indítottak a bűnüldöző szervek. Mészáros elmondta, a speciális bizottság javaslatai alapján, azok közül, akiket ma letartóztattak, 5-6 bíró már egy ideje nem ölthette magára a talárt, mert tevékenységüket már korábban felfüggesztették. A speciális bizottságnak eddig viszonylag kevés információja volt az ügyről, hiszen nem konkrét személyek ellen folyt az eljárás. A mostani letartóztatásokkal ez megváltozott.