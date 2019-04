Mérgezett földet hordtak a D4/R7 alá?

A rendőrség szombaton a Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy a környezet veszélyeztetésének és károsításának bűncselekménye ügyében eljárást indított egy természetes személy, M. J. H., illetve egy pozsonyi építőipari kft. ellen. A gyanúsított szabadlábon védekezhet. A szóban forgó bűncselekményekért négytől tíz évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. A vizsgálat tovább folytatódik, ezért a hatóság nem ad részletesebb információt.

A rendőrök még múlt hét csütörtökön razziáztak Pozsony megye több pontján. Környezetszennyezési bűncselekmények miatt csaptak le. Az akció azzal a gyanúval függhet össze, hogy a D4-es és az R7-es építéséhez szennyezett földet vagy építési hulladékot használtak fel. Összesen 11 házkutatást, illetve nem lakáscélú ingatlan átvizsgálását hajtották végre. Az intézkedések során négy személyt őrizetbe vettek.

Sajtóinformációk szerint a letartóztatott személyek közt van Michal G., a pozsonyi „hulladékkirály” és az építkezés fő kivitelezője, a D4R7 Construction cég igazgatója, Javier H. is.

Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter szerint az építkezés ellenőrzését egy független osztrák cég, a FCP - Fritsch, Chiari & Partner végzi. Elmondta, ennek a cégnek a feladata, hogy az építkezést illetve az ott felhasznált anyagokat is folyamatosan ellenőrizze. Ha a cég ellenőrei hiányosságot tapasztalnak, azt a kivitelezőnek, de a minisztériumnak, illetve az illetékes hivatalok felé is jelezniük kell. Érsek szerint a cég többször is azt állította, minden rendben van. A megyei rendőrkapitányságokon a környezetszennyezési bűncselekményeket felderítő osztályokat hoznak létre.

Érsek elmondta, a minisztériumnál a sajtó már többször érdeklődött a lehetséges környezetszennyezések felől, amelyek kapcsán ők aztán az ellenőrzést végző céghez fordultak. "Tőlük mi több ízben is olyan levelet kaptunk, hogy szerintük minden a legnagyobb rendben van." - mondta. Korábban a tárcavezető kijelentette: „Ha a független felügyelőség elhanyagolta a munkáját, annak nagyon súlyos következményei lesznek.” A minisztérium a múlt heti közleményében azt írta, ellenőrzőnapot fognak tartani az építkezésen.

Grüß Gott szemétdomb

Megkerestük az osztrák vállalatot is. A D4/R7 építési felügyeletéért felelős menedzser, Ulrich Eder azonban lapzártánkig nem tudott időt szakítani arra, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Már egy évvel ezelőtt is olyan információk keringtek, melyek szerint szennyezett földet építenek be a D4/R7 alapjába. Emiatt akkor Pozsony Megye Fejlesztési Intézete büntetőfeljelentést is tett. Az RTVS információi szerint a rendőrség Pozsony Ligetfalu városrészében egy szemétlerakónál is helyszínelt. A szóban forgó autópálya- és gyorsforgalmi szakaszt az eredeti tervek szerint 2020-ban adták volna át. Ha beigazolódik, hogy szennyezett földet használtak az építkezésnél, akkor az érintett szakaszt fel kell bontani és el kell távolítani azt. Emiatt az átadás időpontja is csúszhat.

Enviro-rendőrség is lesz

A rendőrség illetékesei tegnap sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a szervezeten belül a környezetszennyezéssel kapcsolatos bűncselekmények felderítésével foglalkozó egységek hálózatát hozzák létre. Az Országos Rendőr-főkapitányságon már működik egy ilyen osztály, de a megyei kapitányságokon is létrehoznak ilyen egységeket. Járási szinten pedig az eddig bevett módon, egyes nyomozók foglalkoznak majd a környezetszennyezéssel kapcsolatos ügyekkel. A rendőröket pedig speciális képzésben részesítik majd.

A főkapitányság munkatársa kiemelte, sajnos nagy a környezetszennyezési ügyek látenciája. Ez azt jelenti, hogy az ilyen bűncselekmények nem is jutnak a hatóságok tudomására.