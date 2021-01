Megosztó az új országos rendőrfőkapitány

Peter Kovařík marad az országos rendőrfőkapitány – Roman Mikulec belügyminiszter annak ellenére is kinevezte az eddig megbízott rendőrfőkapitányként dolgozó főrendőrt, hogy a védelmi bizottságban az ellenzék szavazatainak köszönhetően ment át, és a koalíció is megosztott vele kapcsolatban.

Pozsony | Peter Kovařík marad az országos rendőrfőkapitány – Roman Mikulec belügyminiszter annak ellenére is kinevezte az eddig megbízott rendőrfőkapitányként dolgozó főrendőrt, hogy a védelmi bizottságban az ellenzék szavazatainak köszönhetően ment át, és a koalíció is megosztott vele kapcsolatban.

Mikulec a jelöltek hétfői meghallgatása után tartózkodóan nyilatkozott, mondván, alszik egyet a döntésre, de már akkor is sejteni lehetett, hogy ki fogja nevezni Kovaříkot – hozzátette ugyanis, hogy figyelembe fogja venni a védelmi bizottság döntését. Csütörtök este aztán bejelentette, Kovařík folytathatja a munkát. „Remélem, hogy ez a döntés idővel nemcsak helyesnek bizonyul, hanem egy olyan döntésnek, amely segít elérni a célunkat, hogy emelkedjen a lakosság rendőrségbe vetett bizalma” – mondta Mikulec, aki türelmet kért Kovaříkkal kapcsolatban.

Megörökölt ember

„Nem lennék most a belügyminiszter helyében” – nyilatkozta ugyanakkor kedden Igor Matovič kormányfő a hétfői meghallgatás eredményeivel kapcsolatban. A miniszterelnök nem rajong Kovaříkért – még szeptemberben, mikor Kovaříkot ideiglenes rendőrfőkapitánynak nevezték ki, arról beszélt a postoj.sk konzervatív portálnak, hogy nem a legjobbak a tapasztalatai vele kapcsolatban, és csak pozitívan lepheti őt meg. Matovič rövid ideig Kovařík főnöke volt – „megörökölte” őt az előző kormányzattól, a kormányhivatalban ugyanis az új rendőrfőkapitány a korrupcióellenes osztályt vezette. Az OĽaNO és az SaS egyébként 2017-ben, még ellenzékben lemondásra szólították fel Kovaříkot.

Az új rendőrfőkapitány hétfőn kilenc szavazatot kapott a képviselőktől, ebből ötöt az OĽaNO tagjai adtak le rá, kettőt-kettőt pedig az ellenzéki Smer és ĽSNS képviselői. A másik jelölt, Hamran István, a Lynx Commando különleges bevetési egység vezetője hat kormánypárti szavazatot kapott, rá az ellenzékből nem szavazott senki. Mikulec számára a védelmi bizottság döntése nem volt kötelező érvényű, ha nem nevezte volna ki Kovaříkot, a kiválasztási eljárást meg kellett volna ismételni.

Az új rendőrfőkapitány a meghallgatáson visszafogottabb volt Hamran Istvánnál, ám a kormánypártok között megosztóbb személyiségnek számít, az OĽaNO képviselőinek egy része elutasítja őt. A kormánypárti képviselők ugyanakkor jobban haragszanak a jelenlegi kiválasztási eljárásra, melyet még az előző kormány hagyott jóvá, és melyet alibistának tartanak. A kormány programnyilatkozatában szerepel az eljárás megváltoztatása: a tervezet a hírek szerint már készen van, ám a járványügyi helyzet miatt még nem sikerült beterjeszteni. Amennyiben a parlament elfogadja, még ebben a választási időszakban sor kerülhet egy újabb rendőrfőkapitány-választásra – Kovařík ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, ha ez így lesz, akkor is megpályázza majd a posztot.

Karrierrendőr

A besztercebányai Kovařík már több évtizede dolgozik a rendőrségen: 1991-ben kezdett nyomozóként szülővárosában, és fokozatosan lépett egyre magasabb és magasabb posztokra a ranglétrán. 2010-ben a Radičová-kormány idején lett a Korrupcióellenes Hivatal vezetője, majd a második Fico-kormány idején Washingtonba került rendőrattaséként. Végül 2017 márciusától a kormányhivatal korrupcióellenes osztályát vezette – érdekes módon a belügyminisztérium alkalmazottjaként, másképpen veszélybe került volna a szolgálati nyugdíja.

Évtizedes rendőrségi karrierje során nyomozott Mikuláš Černák és Mikuláš Vareha ügyeivel kapcsolatban, de több politikai korrupciós üggyel is foglalkozott, például a faliújságtenderrel és az emissziós kvótabotránnyal.

Kifogások azonban személyével kapcsolatban nem csak azért merültek fel, mert 2017-ben elvállalta Fico sokak által „fügefalevélnek” tartott korrupcióellenes osztályának vezetését annak ellenére, hogy abban az időben egy más jellegű ajánlata is volt a rendőr-főkapitányságról. Felesége ugyanis a Besztercebányai Megyei Hivatal magas beosztású hivatalnoka, és akkor is az volt, amikor Marian Kotleba, az ĽSNS elnöke volt a megyefőnök. Ebben az időben sok visszaélés volt a hivatalban, Kotleba a saját embereit ültette kulcspozíciókba, ráadásul a jelenlétet is kettős módon vezették: így fordulhatott elő, hogy az ĽSNS megyei alkalmazottjai munkaidőben járőröztek a vonatokon. Kovařík azonban elutasítja, hogy felesége bármilyen visszaélésért felelős lett volna.

Az új rendőrfőkapitánnyal kapcsolatban Jozef Šátek, a Korrupcióellenes Hivatal volt vezetője is felvetett egy furcsa ügyet. Elmondása szerint ugyanis Kovaříknak 2004- ben volt egy ellentmondásos hazugságvizsgálati eredménye – a kérdések korrupcióval és információk kiszivárgásával voltak kapcsolatosak. Kovařík ebben az időben a Korrupcióellenes Hivatal közép-szlovákiai kirendeltségének igazgatóhelyettese volt – az országos hivatalt akkoriban Šátek vezette.

Roman Mikulec belügyminiszter ugyanakkor a Sme napilap szerint élesen bírálta Šáteket, mert 17 évvel ezelőtti ügyeket rángat elő. „Ha Šáteknek ilyen információi voltak, akkor miért nem tett akkor semmit, és miért nem váltotta le Kovařík urat?” – kérdezte a miniszter, hozzátéve, neki is lenne mit kérdeznie Jozef Šátektől.