Még titkolóznak a magyar pártok

Lapunk tegnap közölte az azóta több forrásból is megerősített információt, hogy az MKP, a Híd és az Összefogás egy olyan megállapodástervezetet dolgozott ki, amely feloldaná a három párt egyesítése során fellépő legnagyobb akadályt, vagyis azt, mekkora befolyást kapjanak az egyes felek a közös párt vezetésében. A három szereplő egy olyan javaslatot rakott az asztalra, amelyben a párt elnökségébe az MKP 9, a Híd 5, az Összefogás 4 tagot delegálna. A készülő megállapodást olyannyira titokban tartották, hogy korábban a tárgyalások tényét sem erősítették meg. Megkerestük a három szereplőt, hogy a megállapodás részleteiről kérdezzük őket, de sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarták az információinkat. „A tárgyalások még zajlanak. Miután befejeződnek, tájékoztatni fogjuk a sajtó munkatársait” – közölte lapunkkal az MKP szóvivője, Králik Róbert.



„Továbbra is intenzív tárgyalásokat folytatunk, és remélem, hogy az új párt megalakulását hamarosan hivatalosan is bejelenthetjük. Ami a megállapodás részleteit illeti, december óta mindenki tett lépéseket a másik irányába, de a konkrétumokról egyelőre nem szeretnék beszélni” – nyilatkozta az Új Szónak Sólymos László, a Híd elnöke.

„Az élet nem állt meg, a Covid-helyzet lehetőségeihez mérten folynak különböző egyeztetések. Nem lenne szerencsés, és a választóval szemben sem lenne tisztességes spekulációkba bocsátkozni a jövőt illetően, ezért sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudok semmit” – válaszolta kérdéseinkre Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.



A megállapodástervezetből kimaradt a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum. A pártelnök lapunknak elmondta, őket már tavaly a Gombaszögön tartott egyeztetésre sem hívták meg. „Onnantól kezdve úgy álltak neki egységet teremteni, hogy ebből a Magyar Fórumot kirekesztették” – nyilatkozta. Simon hozzátette, az MKP elnöke, Forró Krisztián többször olyan kijelentést tett, hogy az egységes magyar pártba további szereplőket is várnak. A Magyar Fórum elnöke azonban arról is beszélt, hogy az egységes magyar politikai szubjektumot eddig senki nem látta. „Nem tudjuk, milyen lesz az értékrendje, az alapszabálya, milyen lesz a döntéshozatali folyamat, de azt sem látjuk még, hogyan lehet ennek a pártnak hitelessége” – magyarázta.