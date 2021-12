Még szilvezterezhetünk a Tátrában

„A magas-tátrai szállodák és panziók foglaltsága a szilveszteri és újévi időszakra legfeljebb 30-40 százalék körül mozog majd” – figyelmeztet Lenka Syrovátková, a Magas-tátrai Idegenforgalmi Szövetség (ZCR) igazgatója, aki szerint az emberek többsége az utolsó pillanatra hagyja a foglalást. „A világjárvány kirobbanása előtt a téli szezonra jó előre elkelt az összes hely, a járvány újabb hulláma miatt azonban most továbbra is nagy a bizonytalanság. Rengeteg külföldi turista mondta vissza a foglalását, mivel nem tudják, milyen feltételekkel juthatnak el hozzánk, és hogy egyáltalán megszállhatnak-e a szlovákiai szállodákban” – tette hozzá Syrovátková.

Egyelőre nem érkeznek foglalások január első heteire sem, hiszen még senki sem tudja, milyen feltételekkel tarthatnak majd nyitva, és hogy egyáltalán nyitva tarthatnak-e a szállodák január 9. után is, a kormány ugyanis akkorra ígéri a járványügyi szabályok újabb módosítását. „Az idegenforgalom jelenleg rendkívül érzékenyen reagál a járványügyi szabályokkal kapcsolatos nyilatkozatokra, így az sem csoda, hogy a január 10. utáni időszakra a szállodák kapacitásainak csupán a tizede van lefoglalva” – állítja a több mint 170 magas-tátrai szállodát és panziót tömörítő szakmai szervezet igazgatója. Syrovátková szerint épp ezért azt kérik a kormánytól, hogy minél hamarabb hozzon olyan átlátható szabályokat, amelyek a téli szezon végéig, vagyis március 15-éig érvényben maradnának, az állandó változtatások ugyanis káoszhoz vezetnek. „Mi nem üzemelhetünk olyan szabályok alapján, amelyek egyik napról a másikra változnak. Előre tudnunk kellene, hogy mire számíthatunk” – mondta Syrovátková.

A szlovákiai szállodák december 25-étől már nemcsak a munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt érkező vendégeket fogadhatják, olyanok számára is megnyithattak, akiket beoltottak a koronavírus ellen vagy az elmúlt 180 napban átestek a betegségen. A szálláshelyek férőhelyeinek azonban csak a 75 százalékát lehet elfoglalni, miközben az oltott és a gyógyult vendégektől is negatív koronavírus-tesztet kérnek. Syrovátková a turistákat arra is figyelmezteti, hogy a Magas-Tátrában jelenleg nincsenek mobil tesztelő állomások, a szállodák vendégeinek így megéri még otthon leteszteltetniük magukat, de vihetnek magukkal otthoni gyorstesztet is, és közvetlenül a szálloda recepcióján is elvégezhetik a tesztet.

(mi, TASR)