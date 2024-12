Még mindig tart a patthelyzet az orvosok és a miniszter között

Az Orvosszakszervezet és az egészségügyi tárca közti vita szeptember végén került előtérbe, amikor a konszolidációs csomag bejelentése után az orvosok belengették a tömeges felmondás lehetőségét. A megszorító intézkedések ugyanis az egészségügyi dolgozók bérét is érintik, és bár az eredeti tervek szerint több szakirány is alacsonyabb béremelésre számíthatott volna a jövő évtől, tárgyalások útján sikerült elérni, hogy az orvosokon kívül senki se érezze meg konszolidációs csomagot, végül pedig az orvosok bércsökkenését is sikerült enyhíteni.

A szakszervezet azonban nem érte be ennyivel. Peter Visolajský, az LOZ vezetője azt állítja, a konfliktus nem szeptemberben kezdődött. Elmondása szerint ők már hónapok óta nyomást gyakorolnak a minisztériumra, de nem a fizetések miatt, hanem mert az új kormány nem teljesíti annak a memorandumnak a feltételeit, amelyeket az orvosok még Eduard Heger kormányfővel írtak alá 2022-ben. A memorandum a fizetésemelés mellett az egészségügy rendszerszintű problémáit hivatott megoldani, a munkaerőhiánytól kezdve az orvostanhallgatók oktatásáig. Visolajský szerint a fő probléma az, hogy Robert Fico (Smer) miniszterelnök negyedik kormánya nem tesz meg mindent azért, hogy a memorandumban vállalt kötelezettségeket teljesítse, ez pedig az egészségügyi rendszer összeomlásához fog vezetni.