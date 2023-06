Matovič sajnálja, hogy nem egyesült a Kékek, a Demokraták és a Magyar Fórum

„Sajnálom, hogy a három pártelnök egója csap össze a választáson, Eduard Hegeré, Simon Zsolté és Mikuláš Dzurindáé. Három tömörülés, amelyektől azt várták, hogy összefognak, végül külön indulnak” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Matovič.

Azt állítja, Heger távozása előtt felajánlotta neki, hogy legyen az OĽaNO listavezetője, ő pedig az utolsó helyről indul. Matovič szerint így a választáson arról is döntöttek volna a szavazók, hogy kit akarnak pártelnöknek. Szerinte azért is kapott ilyen ajánlatott Heger, mert az OĽaNO-ban látták, hogy „nem teljesen megfelelő emberekkel veszi körül magát”. Matovič azt is hozzátette, Dzurindának és Simonnak nem ajánlottak helyet a listájukon, mert olyan emberek, akiknek inkább távozniuk kellene a politikából, semmint visszatérni.

A Magyar Fórum listáján végül az Občianski demokrati Slovenska, a Za regióny, a Rómska koalícia, és a Demokratická strana jelöltjei indulnak, Dzurinda pártja a Szövetségből távozó Híddal egyesült. A Demokratákhoz törpepártok csatlakoztak, például a Šanca, a Jablko és a Dobrý deň Slovensko.

Heger nem erősítette meg, hogy az OĽaNO felajánlotta neki a listavezető pozíciót. Azt mondta, Matovič helyeket ajánlott fel nekik a listán, de a Demokraták végül ezt elutasította. „Azért távoztam az OĽaNO-ból, mert tisztességgel akarok politizálni, olyan emberekkel, akik konstruktívan állnak hozzá a dolgokhoz, és az embereknek akarnak segíteni” – fűzte hozzá Heger. Azt is hozzátette, a Demokraták összesen öt pártot egyesített a listáján, és a saját útját járja.