Matovič: Nincs erőm és kedvem folytatni; Čaputová: Változtatni kell a hozzáálláson

Minden jel szerint vízválasztóhoz ért a jelenlegi kormánykoalíció, s a következő napokban vagy hetekben eldől, képesek-e a pártelnökök tovább együttműködni vagy sem.

Matovič kedden a Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a kedd éjszakai koalíciós ülésen egyezség született a további együttműködésről. „Eszerint, ha a továbbiakban valaki kérdőre akarja vonni koalíciós partnere döntését, akkor azt először neki mondja el szemtől szembe a koalíciós tanács ülésén, pontosan úgy, ahogy az egy működőképes társaságra illik” – írta kedden a kormányfő, s egyben ígéretet tett, hogy megpróbál kibékülni az SaS elnökével, Richard Sulíkkal. „Bízom benne, hogy fokozatosan ismét olyan barátokká válunk, mint amilyenek éveken át voltunk” – fűzte hozzá Matovič. Az utóbbi hetekben épp Sulíkkal került a leggyakrabban konfliktusba, amiért az SaS elnöke bírálta, fejetlennek nevezte a kormány járványellenes intézkedéseit. A kormányfő például azt kérdezte tőle, hogy hajlandó lesz-e sírokat ásni, ha megugrik a koronavírusban elhunyt személyek száma, az SaS által kidolgozott járványellenes tervről pedig azt mondta, hogy a dokumentum út a pokolba.

Megunta, de...

A kormányfő bejegyzéséből továbbá kitűnik, hogy a koalíción belüli viszonyokat megunta, s ilyen feltételek mellett nincs kedve tovább ellátni a miniszterelnöki posztot, lemondásra viszont egyelőre nem készül. „Közöltem koalíciós partnereimmel, hogy ha nem változik meg a helyzet, akkor nincs többé erőm és kedvem folytatni” – írta Matovič, s ugyanakkor elismerte, az utóbbi napokban túl hevesen reagált bizonyos dolgokra. „Inkább hallgatnom kellett volna, hogy az emberek maguk is véleményt alkothassanak bizonyos dolgokról. Elnézést kérek viselkedésemért, bocsássanak meg” – fűzte hozzá Matovič.

A kritika nem támadás

A feszült politikai helyzetre kedden már Zuzana Čaputová államfő is reagált azután, hogy reggel zárt ajtók mögött találkozott a kormányfővel. Kijelentését egyértelműen a miniszterelnöknek címezte. „Eljött az idő, hogy változtassunk hozzáállásunkon. Olyan politikusokra van szükségünk a kormánykoalícióban, akik vállalják a felelősséget a válsághelyzet kezeléséért, akik az eltérő vélemények ellenére képesek együttműködni. Egységes, szakma által is támogatott és egyértelműen kommunikált tervre van szükségünk, amely lehetőséget ad az embereknek felkészülni arra, ami a következő időszakban vár minket. Szükséges, hogy a kritikát ne vegyük támadásnak, s a kétségek kinyilvánítása ne vezessen automatikusan a partnerek, ellenfelek vagy az állampolgárok sértegetéséhez” – mondta kedden az államfő.

Čaputová ugyanakkor megismételte, hogy ha lesz is még egy országos tesztelés, a részvételnek önkéntesnek kellene lennie. „Meggyőződésem, hogy nem fenyegetéssel, hanem meggyőző érveléssel érhetjük el az állampolgároknál a szabályok elfogadását” – tette hozzá Čaputová.

Beltéri mintavétel

Az, hogy lesz újabb országos tesztelés, továbbra sem biztos. A miniszterelnök azt akarná, hogy karácsonyig még három tesztelés legyen, az első december 5-én és 6-án országos szinten. A következő két fordulót viszont a kormány már nem országosan rendezné meg, hanem csak azokon a területeken, ahol magas volt a fertőzöttek aránya. Novemberben is ugyanígy jártak el, akkor a második fordulót azokban a járásokban szervezték meg, ahol a pozitivitási arány meghaladta a 0,7 százalékot, a harmadikat pedig azokban a községekben, ahol a fertőzöttség 1 százalék fölött volt. Hogy ismét ilyen feltételekhez kötik-e a decemberi köröket, csak a következő napokban fog kiderülni.

Matovič szerint azonban néhány apróbb szervezési változtatás biztosan lesz, például már nem fognak kültéri mintavételi pontokat felállítani, hiszen az utóbbi hetekben jelentősen csökkent a hőmérséklet. A három fordulóban összesen mintegy 8 millió antigénteszt felhasználásával számol a kormány, a végső döntést viszont még nem hozták meg.

Tervezés, titkolózás

A miniszterelnök továbbá megerősítette, hogy a felső tagozatosok, valamint a középiskolások jövő héten még biztosan nem térhetnek vissza az iskolapadba. Bár Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter nemrégiben kijelentette, hogy ha rajta múlna, hétfőtől újra visszaengedné a diákokat az iskolába, ám Matovič továbbra is ragaszkodik korábbi feltételéhez, miszerint az oktatási intézmények megnyitása csakis akkor jöhet szóba, ha a fertőzöttek számának heti átlaga 750-re csökken. A kormányfő a válságstáb ülése után hozzátette: Gröhlinggel közösen dolgoznak rajta, hogy a diákok mihamarabb újra az iskolákban tanulhassanak, de hogy pontosan milyen tervre gondolt, nem árulta el.

Járványügyi tervekből egyébként az utóbbi napokban több is készült. Az egyiket hétfőn mutatta be az SaS, erről keddi lapunkban mi is részletesen beszámoltunk. Emellett azonban a szakértői konzílium is kidolgozott egy hasonló dokumentumot, melynek részleteit nyilvánosságra hozta a Denník N napilap. Beszámolójuk szerint ez is regionális intézkedésekkel számol (csakúgy, mint Sulíkék terve), ám ahhoz, hogy ezekre sor kerülhessen, először országos szinten kellene javulnia a járványhelyzetnek. Két mutatót vesznek figyelembe: a fertőzöttek számának heti átlagát, amelyről Matovič is beszélt, valamint a koronavírussal, vagy annak gyanújával kórházban fekvő személyek számát. Előbbi nem lehetne több mint 750, utóbbinak pedig 2000 alatt kellene maradnia.

Hogy végül melyik járványtervet fogadják el, az szintén csak a következő napokban derül ki, a járványbizottság, valamint a központi válságstáb tárgyalása után.

Ki állítja meg Matovičot?

Peter Pellegrini (Hlas) keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, pártja nem támogatja az antigéntesztekkel zajló országos tesztelést. A korábbi miniszterelnök szerint még a mai napig sem láttuk a szűrés egészségügyi hasznát, nem tudjuk, hogy milyen egészségügyi szakértők javasolták az országos tesztelést, és az sem világos, hogy a projekt mennyibe került az államnak. „Ráadásul azt látjuk, hogy a napi mintavételben a nagyon pontos PCR-teszteket felváltották a kevésbé megbízható antigéntesztek. Úgy vélem, hogy emiatt lassacskán elveszítjük az áttekintést a szlovák járványhelyzet felett” – jelentette ki a Hlas vezetője.

Kevés PCR-teszt

A napi PCR-tesztek száma az utóbbi időben csökken. Hétfőn például 6545 személyt vizsgáltak meg ezzel a módszerrel, közülük 1021-nek lett pozitív a tesztje, ami 15,6 százalékos pozitivitási arányt jelent. Ehhez képest az antigéntesztek segítségével 44 769 mintát értékeltek ki, 919 lett pozitív (a fertőzöttek aránya 2,1 százalék). Az aktív fertőzöttek száma továbbra is csökken, ami annak köszönhető, hogy naponta többen épülnek fel a betegségből, mint ahány személynél kimutatják a vírust. Hétfőn például 2805 személyt nyilvánítottak egészségesnek, ezzel az aktív fertőzöttek száma jelenleg 46 046 fő (azt azonban hozzá kell tenni, hogy ennél a statisztikánál csak a PCR-tesztek eredményeit veszik figyelembe).

1765 személyt kezelnek kórházban, közülük 1488-nál már beigazolódott a fertőzés. 89-en fekszenek intenzív osztályon, 125-en szorulnak lélegeztetőgépre. A halálesetek száma hétfőn 16-tal nőtt, így eddig 709 szlovákiai áldozatot tartanak számon.