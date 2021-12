Matovič már 600 eurót adna a nyugdíjasoknak

Ráadásul a 100 eurót az oltatlan 60 év felettiek is megkaphatnák. Ezzel az ötlettel rukkolt elő ma a parlamentben. Ez a váratlan gesztusa további 110 millió euró kiadást jelent a már belengetett 500 millió eurót felemésztő utalvány mellett, amit az SaS nem támogat, ezért kérdéses a parlamenti elfogadása. Talányos az 500 eurós utalvány hatása is, hiszen elvileg a nyugdíjasok nem készpénzt kapnának, márpedig a felhasználásához szükséges QR-kódok kezelésében nem jeleskedik az idősebb korosztály… Arról nem is szólva, hogy egyetlen hatástanulmány sem támasztja alá az újabb pénzosztás hatékonyságát.

Igor Matovič erőssége az ötletelés, például az általa erőtetett oltáslottó hatásfoka sem ismert. Pedig a 26 millió euróba kerülő játék hatásfokáról a Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérést készített, ám a végeredményt máig titkolja a pénzügyminiszter által vezetett szaktárca.

Apróság, de jól jelzi a zűrzavart és a kapkodást: az 500 euróról szóló törvénytervezet aláírója Igor Matovič MINISZTERELNÖK, míg Eduard Heger csupán pénzügyminiszter.

(TASR, Denník N)