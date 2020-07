Matovič keveset beszélt a munkájáról, inkább az újságírókat támadta

Igor Matovič összeollózott diplomamunkájáról múlt héten számolt be a Denník N napilap. A miniszterelnök 1998-ban adta le munkáját, azonban, mint kiderült, két közgazdász munkájából úgy emelt át szövegrészleteket és táblázatokat, hogy nem tüntette fel a forrást. A napilap szerint a kormányfő munkáját egyértelműen plágiumnak lehet nevezni.

A kormányfő támad

Matovič a botrány kirobbanása óta most először reagált hivatalosan is a vádakra (a személyes Facebook-oldalán ugyan közzétett néhány bejegyzést, de a kamerák előtt egyelőre nem nyilatkozott a történtekről), hiszen 5 napon keresztül Brüsszelben tárgyalt a következő uniós költségvetésről. A kormányfő ezzel kapcsolatban elmondta: számító lépésnek tartja a Denník N részéről, hogy éppen aznap kapta meg a cikkel kapcsolatos kérdéseket, amikor elutazott Brüsszelbe, hiszen így nem is lehetett esélye normálisan reagálni az eseményekre.

A miniszterelnök a diplomamunkájáról úgy fogalmazott, nem tudta, hogy a forrásmegjelölés nincs rendben. Saját bevallása szerint ennek tudatában nem is bírálta volna olyan élesen Andrej Danko (SNS) korábbi házelnököt, amikor kiderült az ő plágiumbotránya. A kormányfő hozzátette: nem büszke arra, hogy ilyen munkát adott le, de az egyetemista korában sokkal több időt foglalkozott a vállalkozásával, mintsem a tanulással.

„Elnézést, hogy így fejezem ki magam, de egy seggel nem lehetett megülni két lovat”

– nyilatkozta Matovič.

Matovič a plénum előtt

A miniszterelnök plágiumbotrányának kirobbanása után az ellenzéki képviselők bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a parlament elé. A rendkívüli ülés megnyitásához szükséges 30 aláírást a Smer és a Hlas képviselői közösen gyűjtötték össze. Juraj Blanár (Smer) elmondta: nem a plágiumbotrány az egyetlen indok a kormányfő leváltására, szerinte ugyanis a kormányfő felkészületlen, és gyengén kezeli a koronavírus okozta válságot.

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a bizalmatlansági szavazással kapcsolatos rendkívüli ülést csütörtökre, délelőtt 10 órára hirdette ki. Az ülést minden bizonnyal megnyitják, vagyis várhatóan lesz egy hosszabb parlamenti vita a kormányfő botrányáról, a leváltástól azonban nem kell különösebben tartania, hiszen a kormánykoalíció képviselői előre jelezték, hogy bizalmat szavaznak a kormányfőnek. Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője kijelentette: nem foglalnak állást a kormányfő diplomamunkájával kapcsolatban.

„Úgy döntöttünk, nem szólunk hozzá, mit csinált 20 évvel ezelőtt Matovič. Ez az ő személyes ügye, valamint az iskoláé”

– mondta Zemanová.

Jana Žitňanská, a Za ľudí frakcióvezetője szintén óvatosan fogalmazott.

„Abban állapodtunk meg, hogy ez nem egy olyan téma, ami miatt a kormánynak buknia kell”

– közölte a képviselőnő.

Inkább hallgatnak

Az SaS és a Za ľudí reakciója azért is figyelemre méltó, mivel Boris Kollár diplomabotrányakor mindkét párt egyértelműen leszögezte, hogy a házelnöknek le kellene mondania a posztjáról. A leváltással kapcsolatos szavazás során aztán éles vita alakult ki a koalíción belül, a Sme rodina és az OĽaNO képviselői szóváltásba keveredtek partnereikkel (főként Kollár és Juraj Šeliga közt volt heves konfliktus). A két legerősebb koalíciós párt egyébként – nem meglepő módon – szintén jelezte, hogy kiállnak Matovič mellett.

(nar, TASR)