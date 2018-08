Mától pályázhatnak napkollektorra

Pozsony | A Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség (SIEA) augusztus 23-án, délután háromkor hirdeti meg a napkollektorokra és biomassza kazánokra szánt támogatások idei utolsó fordulóját. Ezúttal 1,5 millió eurót osztanak szét a kérvényezők között.

A ma startoló támogatási fordulóba a Pozsony megyében élőkön kívül bárki jelentkezhet, aki napkollektort, biomassza kazánt vagy hősszivattyút szeretne felszerelni az otthonában. Stanislav Jurikovič, a SIEA szóvivője szerint a legutóbbi, a biomassza kazánok támogatására augusztus 7-én meghirdetett fordulóban 268 kérvényt bíráltak el pozitívan, több mint 400 ezer eurót osztva szét. A legutóbbi és az azt megelőző fordulókból is fennmaradt azonban bizonyos összeg, a holnap kezdődő utolsó fordulóra így az említett 1,5 milliónál is több pénz juthat. „Olyanok is akadnak, akik a nekik korábban megítélt támogatást nem tudták igénybe venni. Őket arra kérjük, hogy ezt mielőbb jelezzék, az így felszabadult összeget ugyanis még az idei utolsó fordulóban másoknak ítélhetjük oda” – tette hozzá Jurikovič. A SIEA szóvivője ezzel kapcsolatban a mai fordulóban résztvevőket is arra kéri, hogy csak azok jelentkezzenek, akik biztosak abban, hogy a támogatást három hónapon belül, vagyis nagyjából november végéig képesek felhasználni. A kérvényt az energetikai ügynökséghez kell benyújtani, a nyomtatvány beszerezhető a www.zelenadomacnostiam.sk weboldalról. Elég az elektronikus nyomtatványt kitölteni, és az interneten elküldeni. A weboldalon található meg a programmal kapcsolatos részletes tájékoztató is. A kérvényt 30 napon belül elbírálják, a háztartások az utalványon érkező támogatást közvetlenül a kivitelezőnél érvényesíthetik. Az állam legfeljebb a tényleges kiadások 50%-át téríti meg.

A napkollektor vagy biomassza üzemelésű kazán vásárlása – az állami támogatást is figyelembe véve – tíz éven belül megtérülhet, miközben az ilyen berendezések élettartama nagyjából 20 év körül mozog. Egy átlagos családi ház esetében az ilyen alternatív energiaforrások a fogyasztás akár 50–80 százalékát is biztosíthatják. (mi, TASR)