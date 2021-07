Más lesz az új oltási kampány

Szlovákiában az utóbbi hetekben csökkent az oltási hajlandóság, ami a delta variáns jelenléte és a közelgő harmadik hullám miatt igencsak aggasztó hír az egészségügyi minisztérium számára. A tárca számos különféle megoldással állt elő, hogy megnövelje az oltási kedvet. Lehetővé tették, hogy a vakcinaközpontokban előzetes regisztráció nélkül is lehessen oltakozni, a vakcinaprogramba bevonták a háziorvosokat, és egyre több mobil oltócsapatot hoznak létre. Emellett a határellenőrzési rendszert is úgy próbálták beállítani, hogy az az oltottaknak kedvezzen. Vladimír Lengvarský szerint azért, hogy ezzel is ösztönözzék a még nem beoltott személyeket.

Messze még a vége

A lakosság átoltása egyébként továbbra is zajlik, a tárca legújabb adatai szerint szerdán 7805 személy kapta meg az első, 8587 személy pedig a második dózist. Ezzel az első adaggal beoltottak száma 2 177 125-re (a teljes lakosság 39 százaléka), a második adaggal beoltottak száma pedig 1 826 514-re nőtt (a teljes lakosság 33 százaléka).

Ahhoz azonban, hogy Szlovákiában ne kelljen ismét szigorú lezárásokat bevezetni, legalább 75 százalékos átoltottságra lenne szükség (az oltási stratégiában ugyan továbbra is 60 százalékos célkitűzés szerepel, de ez feltehetően a delta variáns ellen nem lesz elegendő). Ez azt jelenti, hogy csaknem további 2 millió szlovákiai állampolgárt kellene beoltani a következő hetekben, a delta variáns szétterjedése előtt.

Konkrét intézkedések

Az egészségügyi miniszter már hetekkel ezelőtt jelezte, egy komplexebb oltási kampányon dolgozik. Január óta ugyan zajlik egyfajta népszerűsítő akció (például „A vakcina szabadság” óriásplakát-kampány, amelybe szlovákiai magyarok is becsatlakoztak), de ez már nem elegendő ahhoz, hogy újabb és újabb embereket győzzön meg az oltásról. Lengvarský ugyanakkor beismerte, személy szerint előnyben részesíti azokat az intézkedéseket, amelyek célzottak és a legrizikósabb csoportok felé irányulnak.

„Tárgyalunk az egészségbiztosítókkal arról, hogyan lehetne még jobban ösztönözni a háziorvosokat az oltásra. Emellett az oltási csapatokat is azokba a régiókba szeretnénk küldeni, ahol az átoltottság aránya alacsony. Én inkább konkrét feladatokra koncentrálok, mintsem a kampányra, ami egyébként valamilyen szinten így is zajlik, hiszen folyamatosan beszélünk a vakcináról”

– jelentette ki a miniszter.

Ennek ellenére lesz marketingkampány is, de a tárcavezető nem tudta megmondani, hogy mikor indul el.

Reklámügynökség

A Denník N információi szerint az új marketingkampányt ezúttal egy professzionális reklámügynökség fogja elkészíteni, a minisztérium már ki is írta a közbeszerzési pályázatot. Az eddigi népszerűsítő akció egy PR-ügynökség segítségével zajlott, amely elsősorban nem reklámokra, hanem a nyilvánossággal való kommunikációra specializálódott.

„Egy olyan reklámügynökséget keresünk, amely meghatározza a stratégiai lépéseket, kreatív ötletekkel áll elő és végre is hajtja a kampányt, amelynek az lesz a feladata, hogy felnőtt lakosság körében pozitív képet alakítson ki a vakcináról”

– magyarázta az egészségügyi tárca.

Az új kampány tehát a tárca szerint is komplexebb és szakmaibb lesz, mint az előző, emellett pedig más célcsoportra is irányul. Az előző kampány főként az idős személyeket helyezte középpontba (például a „hozd el a nagyit, beoltunk téged is” akció), hiszen ők a leginkább veszélyeztetett korcsoport. Az új népszerűsítő akció viszont már a teljes felnőtt lakosság meggyőzésére törekszik majd. Továbbá nagy hangsúlyt kaphat a delta variáns is, amely nagyobb veszélyt jelent, mint a korábbi mutációk.

Még nincs pénz

Az új kampány Lengvarský szerint 3,8 millió euróba kerülhet, de a pénzügyminisztérium egyelőre nem biztosította hozzá az anyagi forrásokat. Igor Matovič (OĽaNO) tárcavezető elég kritikusan viszonyul a kampányhoz, elmondása szerint az egészségügyi minisztérium egy nagyon felszínes javaslatot nyújtott be, amelyből fontos részletek hiányoztak.

„Nem fogunk pénzzel tömni néhány kiválasztott sajtóterméket csak azért, hogy arról írjon, milyen kedves és jószívű a miniszter”

– nyilatkozta az egykori kormányfő, aki korábban már többször is bírálta Lengvarskýt.

Zuzana Eliášová szóvivő azóta megerősítette, hogy pótolták a hiányzó dokumentációt. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy mikor érkezhet a pénz a minisztériumba. Michaela Lovásová, a pénzügyi tárca szóvivője sem tudott időponttal szolgálni.