Máris gondok vannak a turisztikai szemaforral

A környezetvédelmi minisztérium a múlt hét elején jelentette be, hogy elindult a turisztikai jelzőlámpa, amelynek a célja aktuális információt szolgáltatni az egyes üdülőhelyek látogatottságáról. A tárca érvelése szerint az előző évhez képest 2,5 millióval több ember fordult meg a hazai erdőkben, és a járványhelyzet miatt feltehetően többen döntenek majd a belföldi utazás mellett, így szükségesnek látták egy alkalmazás kidolgozását, amely rendszeres tájékoztatást nyújt a kirándulóknak.

Hiba a rendszerben

A kezdet azonban nem volt zökkenőmentes, egy magas-tátrai turistaház vezetői rögtön másnap jelezték, hogy hiba csúszott a rendszerbe, ugyanis a közelben található völgyben alig volt túrázó, ennek ellenére a térképen piros besorolást kapott, ami azt jelzi „túl sok a turista, válasszon inkább más útvonalat”. „Kevés az ember, harcolunk ezzel a korszakkal, hogy a turistaház továbbra is itt lehessen. Ahogy mindenkinek, nekünk is hatalmas gondjaink vannak a járvány miatt, nem elég, hogy elkerülnek bennünket a külföldi turisták, a környezetvédelmi minisztérium a piros, vagyis zsúfolt kategóriába sorolja a völgyünket, miközben 15 személy van itt összesen” – panaszolták a közösségi oldalon, miközben arra figyelmeztettek mindenkit, ne vegyék figyelembe a jelzőlámpa téves adatait.

Hiányzó külföldiek

Bár a környezetvédelmi minisztérium azzal érvelt, tehermentesíteni kell a túlnépesedett természetvédelmi övezeteket, a hazai vendéglátósok szerint inkább a járványügyi óvintézkedéseken kellene változtatni, ugyanis a külföldi turisták sorra mondják vissza foglalásaikat. Oltás nélkül szinte lehetetlen Szlovákiában üdülni, mivel a hatályos rendelkezés 14 napos karantént ír elő, amit legkorábban az 5. napon elvégzett PCR-teszttel lehet elhagyni. A turizmusnak szerintük az sem tesz jót, hogy kiszámíthatatlanul változnak a szabályok, ami miatt sokan inkább a szomszédos országokat célozzák meg.

Nem kötelező

Kristína Bocková, az Állami Természetvédelem szóvivője elmondta, a bejelentést követően ellenőrizték a rendszert, és orvosolták a hiányosságokat – már napközben is frissítik az oldalt, és ezentúl a turistaházak vezetőivel is közreműködnek. A tárca sajtóosztálya lapunk érdeklődésére elárulta, a felmérést végző személy bármikor beküldheti az új helyzetjelentést, ami 5 percen belül megjelenik a térképen. Továbbá kiderült, a jövőben a mobilszolgáltatók adatait is felhasználják. Bocková emlékeztetett, a jelzőlámpa csak egy segédeszköz, mely célja, hogy a kevésbé ismert területekre is felhívja a figyelmet. „A cél nem a turisztikai látogatottság korlátozása, hiszen a látogató a legexponáltabb helyeken is folytathatja az adott terület felfedezését. Szeretnénk viszont rámutatni a túlterhelt desztinációkra, illetve a kevésbé ismert közeli alternatívák felajánlásával hozzájárulni a népszerű helyek tehermentesítéséhez” – osztotta meg lapunkkal Bocková. A jelzőlámpa weboldalát tegnapig 31 500-szor látogatták meg.