Maradnak Bősön az ukrajnai menekültek, tárgyalnak a szálló új tulajdonosával

Pozsony | A bősi menekültszállón elhelyezett ukrajnai bajbajutottak úgy tűnik, azt követően is maradhatnak a létesítményben, hogy azt a Szlovák Műszaki Egyetem (STU) eladta.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter közleményéből kiderült, a kormány már megkezdte a tárgyalásokat a szálló új tulajdonosával.

„Megoldjuk a helyzetet, már tárgyalunk. Természetesen azt szeretnénk elérni, ha a szállás finanszírozási feltételei és körülményei is a legjobbak lennének” – tette hozzá a tárcavezető.

Korábban a Bősön található, akkortájt STU-hoz tartozó épületet karanténlétesítményként is használták. Arra a kérdésre, hogy nem hiányozna-e a szálló, Mikulec azt válaszolta, biztosan így lenne, különösen abban az esetben, ha a bevándorlási hullám továbbra is fennáll.

„Ezért vezettük be tavaly a bevándorlási politikánkat. Már akkor is elkezdtünk rámutatni olyan dolgokra, amelyekkel már régóta nem foglalkoztunk – a mostani is ilyen. Stratégiánk keretében azzal számoltunk, hogy elegendő évente nagyjából 400 menedékkérővel kalkulálnunk” – mondta a belügyminiszter, aki egyúttal elismerte, ezek a prognózisok nem bizonyultak megfelelőnek.

A Szlovák Műszaki Egyetem egyébként pénzügyi problémák miatt kényszerült eladni az ingatlant – ezt Juraj Rybanský, az STU szóvivője erősítette meg a TASR hírügynökségnek:

„A létesítmény működése hosszú ideig nem volt hatékony, az STU-nak nem voltak eszközei a szükséges átfogó javításokra és rekonstrukciókra.”

A Központi Szerződési Nyilvántartásban közzétett szerződés szerint az egyetem 3 589 000 euróért értékesítette a szállót a B.D.B. Group, s.r.o. vállalatnak.

(TASR)