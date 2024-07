Maradnak a szovjet tankok, de Kaliňák német Leopardokat is akar

A tárcavezető a közrádiónak úgy nyilatkozott, a hadsereg számára nagyjából száz darab német gyártmányú modern Leopard 2-es tankot szeretnének vásárolni. Ennek a harckocsinak a legmodernebb változata a Leopard 2A8 típus. Ugyanakkor terítéken van, hogy inkább a kérdéses harckocsi egy régebbi változatából, a Leopard 2 A4-esből vegyék meg a szükséges mennyiséget. Ez utóbbi típusnak a beszerzését már a Heger-kormány idején, az akkori védelmi miniszter Jaroslav Naď is elindította. Az akkor ellenzékben lévő Smer ezt azonban élesen bírálta. A jelenlegi miniszterelnök, Robert Fico (Smer) még ellenzéki politikusként „öreg német tankoknak” nevezte ezeket a harckocsikat.

Most azonban Kaliňák nem zárta ki, hogy végül a Leopard 2 A4-esre esik a választásuk. A közrádiónak nyilatkozva ugyanis arról beszélt, ha a régebbi Leopard 2 A4-es típus is elérhető lesz, akkor akár ebből a változatból is bevásárolhatnak. A miniszter rámutatott, emellett szól az az érv, hogy Szlovákia jelenleg is rendelkezik 15 ilyen harckocsival és így csak egyféle típust kellene működtetni. Ezeket a tankokat még a Jaroslav Naď vezette tárca szerezte be Németországtól azért a 30 darab, ugyancsak szovjet BVP1 típusú gyalogsági páncélozott szállítójárműért cserébe, amelyet Szlovákia Ukrajnának adott át. A német kormány az oroszok Ukrajna elleni inváziójának megindulása után ún. Ringtausch, vagyis több fél közötti csere keretében segítette Kijevet. Ennek lényege, hogy az ukránok által ismert, szovjet haditechnikával rendelkező országok, ha ezeket az eszközöket átadják Kijevnek, akkor cserébe modern német fegyvereket kapnak.

Az immáron a parlamenten kívüli Demokraták színeiben politizáló Naď rámutat, a Smer képviselői, azon belül Kaliňák folyamatosan bírálta az ő lépéseiket, most azonban ugyanolyan döntésekre készül. „Végül aztán mindig visszatért ahhoz, ahogy mi döntöttünk” – jelentette ki a korábbi tárcavezető.

Nyitva marad azonban a kérdés, hogy milyen sors vár a szlovák T–72-esekre. Kaliňák ugyan arról beszél, nyitott arra, hogy bizonyos haditechnikai eszközöket eladjanak, de az említett szovjet típusú harckocsikra ez nem vonatkozik. (Rádio Slovensko)