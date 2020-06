Már a diplomásokért sem kapkodnak a cégek

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt hónapokban emberek ezrei veszítették el a munkájukat.

– nyilatkozta Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője. A folyamatosan romló munkapiaci helyzet az egyetemekről, főiskolákról idén kikerülők elé is áthághatatlan akadályokat gördíthet.

A munkapiaci elemzésekkel foglalkozó Profesia társaság legfrissebb felmérése szerint a világjárvány okozta gazdasági visszaesés miatt idén még a legvonzóbb szakokon diplomát szerzők is nehezebben találnak majd munkát, mint az elmúlt években.

„A cégek továbbra is az informatikai szakok végzősei iránt érdeklődnek a legnagyobb mértékben, de még az ő esetükben is visszaesést tapasztaltunk. Míg két évvel ezelőtt az ilyen diákok életrajzait a honlapunkon átlagosan 7 munkáltató nyitotta meg, ez már tavaly is 6-ra csökkent, és azóta tovább romlott a helyzet”