Már a borszaküzletek is kinyithattak

A gazdasági tárca szerint az uniós szabályok alapján a bor és a többi alkoholtartalmú ital is élelmiszernek minősül, így semmi akadálya annak, hogy az ilyen szaküzletek is árusíthassák a termékeiket - TASR-felvétel

A Közegészségügyi Hivatal koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott korábbi rendelete szerint az elmúlt időszakban csak azok a borszaküzletek, italboltok tarthattak nyitva, amelyekben az áru minimum 50 százalékát az élelmiszerek teszik ki, a vásárlók így többnyire csak az élelmiszerüzletekben juthattak hozzá a borhoz, sörhöz és egyéb alkoholos italokhoz.

A gazdasági tárcának azonban e hét elején sikerült meggyőznie a Közegészségügyi Hivatalt a döntés helytelenségéről, ez így a borszaküzleteket és egyéb italboltokat is feltette azon üzletek listájára, amelyek kinyithatnak.

A Richard Sulík vezette tárca arra hivatkozik, hogy az uniós szabályok szerint a bor és a többi alkoholtartalmú ital is élelmiszernek minősül, így semmi akadálya annak, hogy az ilyen szaküzletek is árusíthassák a termékeiket. Természetesen, továbbra is be kell tartaniuk azt a szabályt, hogy a szeszes italokat csak elvitelre lehet árusítani, vagyis a helyszínen továbbra sem lehet elfogyasztani.

„A döntés jelentős segítséget nyújt a borászoknak a mostani nehéz idők áthidalásához” – nyilatkozta lapunknak a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének (ZVVS) az ügyvezető igazgatója, Jaroslava Kaňuchová Pátková. Szerinte Szlovákiában jelenleg több mint 20 ezer szőlőtermelőt és 800 borászt regisztrálnak, akiknek kevesebb mint az ötöde árusítja a borát közvetlenül az üzletláncokon keresztül. Ez utóbbiakban ráadásul hatalmas a külföldi konkurencia, hiszen a borkínálatuk kevesebb, mint 40 százaléka származik a hazai termelőktől. A borszaküzletek bezárása így hatalmas érvágást jelentett a hazai borászoknak, akiknek az egyedüli értékesítési csatornája az internetes eladás maradt. Ez utóbbi azonban a borászok szerint csak a bevételkiesésük töredékét pótolta, Pátková szerint így mindenképp csak üdvözölni tudják a borszaküzletek és italboltok kinyitását.