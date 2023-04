Magyar miniszterelnöke lehet Szlovákiának?

A Denník N hozta először az információt, amely szerint a kormánykoalícióban és a parlamenti képviselők között is olyan hírek terjednek, hogy az államfő húsvét után menesztheti a jelenlegi ügyvivő státuszban lévő kabinetet és hivatalnokkormányt nevez ki. Az utóbbit pedig Ódor Lajos vezetné, amivel ennek a szakértői kabinetnek a miniszterelnöke lenne. Neki kellene összeállítania a kormányt, megneveznie a minisztereket. Mindez meg nem erősített információ, maga az államfő irodája csak annyit közölt, a hivatalnokkormány kinevezése jelenleg egy lehetőség, amellyel az elnök akkor fog élni, ha a mostani kabinet az alapvető működés terén vall kudarcot, vagy a pénzügyi és egészségügy tárca vezetője után egy újabb ügyvezető miniszter távozik a posztjáról. „Egyelőre nem állt elő ilyen helyzet” – közölte állásfoglalásában az elnöki iroda. A napokban ugyan felmerült, hogy Roman Mikulec (OĽaNO) belügyi tárcavezetőnek távoznia kell, mert a Nemzetbiztonsági Hivatal szerint olyan titkos iratokba tekintett be, amelyekhez nem lett volna joga, de ez az ügy elülni látszik. A Denník N azt írja, közvetlenül az esetleges szakértői kabinet tagjairól sem tájékoztatott az államfő hivatala, de azt közölték, hogy felelősségük tudatában már most készülnek arra a lehetőségre, hogy ha kell, Čaputová ki tudja nevezni a hivatalnokkormányt. Ezzel közvetve elismerték, hogy az érintett szakembereket is már megkeresték.

Ódor, mint kormányfő

Lapunknak több forrás is megerősítette, az elnök húsvét után szakértői kabinetet nevezhet ki, illetve az általunk megkérdezett személyek is hallottak arról, hogy ennek a kormánynak a vezetője Ódor lehet. Volt, aki szerint felmerült, hogy a Nemzeti Bank alelnöke valamilyen formában, nem okvetlenül miniszterelnökként lehet a hivatalnokkormány tagja. Mindannyian hangsúlyozták, meg nem erősített információkról van szó. Ahogy azt is kiemelték, egyáltalán nem biztos, hogy az államfő meneszti Hegeréket és szakértői kabinetet nevez ki. Volt, aki ennek 50 százalékos esélyt adott, de más csak 30 százalékos valószínűséget tulajdonított ennek. Maga Ódor lapunknak nem adott felvilágosítást az ügyben. „Sajnos erről a témáról nem nyilatkozhatok” – válaszolta a megkeresésünkre, de nem részletezte, hogy miért nem adhat tájékoztatást, vagy ki miatt nem teheti ezt meg. Ezzel nem cáfolta, hogy a szakértői miniszterelnök tisztségével kapcsolatban az ő neve is felmerült. A Denník N információi szerint a hivatalnokkormány tagja lehet még Lívia Vašáková, aki a kormányhivatalban az uniós helyreállítási tervért felelős osztályt vezeti.

A hivatalnokkormány

A jelenlegi Heger-kabinettől a parlament decemberben megvonta a bizalmat, ezért ún. ügyvivői státuszban van, némileg korlátozottak a jogkörei, illetve az ilyen kormányt az államfő bármikor menesztheti. Čaputová kijelentette, akkor cseréli le az ügyvivő kabinetet egy szakértői kormányra, ha az előbbi alapvető dolgokban, illetve az uniós helyreállítási terv teljesítésében kudarcot vall. Ha ez megtörténne egy ilyen szakértői kabinetnek 30 napja van arra, hogy elnyerje a parlament bizalmát. Ebben az időszakban azonban teljesjogú kormányként működhetne. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a törvényhozás nem szavazna bizalmat a hivatalnokkormánynak. Bár Robert Fico, az ellenzéki Smer elnöke a kedden arról beszélt, ők bizalmat szavaznának egy ilyen kabinetnek, de csak akkor, ha az támogatja, hogy szeptember helyett június 30-ig megtartsák az előre hozott parlamenti választást. A Smer vezetője szerint Čaputovának a hivatalnokkormány kinevezésével valójában az lehet a célja, hogy segítse a jelenleg parlamenten kívüli Progresszív Szlovákiát, amelynek egykor tisztségviselője volt. A Smeren kívül még a korábban koalíciós, most ellenzéki SaS jelezte, támogatnának egy szakértői kormányt. A két szereplőnek együtt sincs azonban meg a szükséges 76 parlamenti képviselője. Maga az államfő is azt közölte, az egyik érv a hivatalnokkormány kinevezése ellen az, hogy minden bizonnyal nem kapna bizalmat a törvényhozásban.

A szakértő szerint

Grigorij Mesežnikov politológus szerint a hivatalnokkormány kinevezésével kapcsolatban az államfő egyetlen szempontja, hogy a jelenlegi kabinet működőképes-e, vagy sem. Ő maga úgy látja, bár az előző évekből származó problémák jelen vannak, az ügyvezető Heger-kabinet alapvetően működőképes, mindenesetre nem sokkal rosszabb, mint amikor még teljes jogkörrel kormányoztak. A szakértői kabinettel kapcsolatos probléma, hogy csak nagyon rövid ideig, néhány hónapig lenne hivatalban, így alig ismernék meg az új miniszterek a tárcák működését, már távozniuk is kellene. A politológus szerint ezért is csak nagyon indokolt esetben, a kabinet működésképtelenségének okán kellene hivatalnokkormányt kinevezni. A Smer vezetőjének állításával ellentétben Mesežnikov egyértelműen kizárta, hogy Čaputová a szakértői kormány kinevezésével a Progresszív Szlovákiának akarna segíteni. „Az államfő másban sem kedvez a Progresszív Szlovákiának” – tette hozzá azzal, az elnök minden valószínűség szerint nem törekszik arra, hogy hivatalnokkormányt nevezzen ki. „Abban az esetben viszont, ha Čaputová mégis hivatalnokkormányt nevezne ki, amelynek az élén Ódor állna, akkor az nagyon jó jelzés lenne, hiszen nem politikusról, hanem egy kimondott szakemberről van szó, aki a magyar nemzetiségi kisebbség tagja” – tette hozzá Mesežnikov. Szerinte ez nagyon polgári és felvilágosult lépés lenne az államfő részéről.