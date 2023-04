Mikulec átvilágításán bukhat a kormány?

A Nemzetbiztonsági Hivatalt ellenőrző parlamenti bizottság még a múlt szerdai rendkívüli ülésén tárgyalta annak a vizsgálatnak az eredményét, amelyet az NBÚ még tavaly végzett a belügyminisztériumnál. A hivatal vezetője, Roman Konečný arról tájékoztatta a képviselőket, szerintük Roman Mikulec tárcavezető többször törvényt sérthetett azzal, hogy olyan, az Európai Unióval és a NATO-val összefüggő titkos iratokba tekintett be, amelyekhez nem volt joga. Ezeket a különlegesen titkos iratokat ugyanis csak azok láthatják, akiknek az NBÚ, egy biztonsági átvilágítás után, egy speciális tanúsítványt állít ki. Ez alól csak a köztársasági elnök, a házelnök és a kormányfő képez kivételt, ők átvilágítás nélkül is megtehetik ezt, állítja a hivatal. Az NBÚ szerint a miniszter 29 alkalommal követett el törvénysértést azzal, hogy jogosulatlanul tekintett bele az EU-val és a NATO-val kapcsolatos titkos iratokba.

Mikulec védekezik

A minisztérium először közleményben reagált a vádakra, szerintük a tárcavezetőnek igenis joga volt a kérdéses titkos iratokba betekintenie. Úgy vélik, nem lehet a miniszteri feladatkör ellátását biztonsági átvilágításhoz kötni. A minisztérium jogértelmezése szerint ugyanis a különleges jogkörrel bíró személyek, így például az államfő, a miniszterek, de parlamenti képviselők is átvilágítás nélkül jogosultak arra, hogy titkos iratokat ismerjenek meg. Mégpedig olyan mértékben, ahogy azt az általuk betöltött tisztség ezt megköveteli. A titkosításnak ugyanis több fokozata van. Az uniós, vagy NATO-s titkos iratokra megfogalmazott korlátozás a minisztérium szerint nem vonatkozik magára a tárcavezetőre. Úgy vélik, ha kötelezővé tennék a miniszter átvilágítását, akkor a tárcavezető személyéről egy hivatal, az NBÚ döntene, míg a belügy közleménye szerint Mikulec jelenleg a választóktól kapott felhatalmazást a feladata elvégzésére. „Ez a Szlovák Köztársaság demokratikus berendezkedésébe való radikális beavatkozás lenne” – írják arról, ha a miniszteri tisztséget átvilágításhoz kötnék. Hozzáteszik, hogy az EU-n és a NATO-n belül általában igaz, hogy a vezető köztisztviselőkre úgy tekintenek, mintha átestek volna az átvilágításon. Egyben arra figyelmeztetnek, hogy az NBÚ-nak nem dolga, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmezését kidolgozza. A Viliam Karas vezette igazságügyi minisztérium hétfőn délután adott ki egy közleményt, amelyben leszögezi, Mikulecnek joga volt a kérdéses iratokba betekinteni. Az állásfoglalást Štefan Holý (Sme rodina-jelölt) jogalkotásért felelős miniszterelnök-helyettes is aláírta. A belügyi tárca egyébként igény esetén kész a titkos iratokra vonatkozó szabályon szigorítani, de akkor például mind a 150 parlamenti képviselőt át kellene világítani, hiszen ők is kaphatnak kézhez ilyen dokumentumokat. Mikulec hajlandó alávetni magát az átvilágításnak is.

Politikai adok-kapok

Az, hogy Mikulec jogosan tekintett-e be az unió és a NATO titkos irataiba, az utóbbi pár nap legforróbb politikai témájává vált. A Peter Pellegrini vezette ellenzéki Hlas egyenesen azt követelte, hogy az államfő mentse fel a belügyminisztert. A pártvezető azzal érvelt, hogy amikor az ő kormányában Denisa Saková volt a belügyminiszter, szintén átvilágítás nélkül töltötte be a tisztséget, de nem is nézhetett bele a kérdéses dokumentumokba. Peter Pčolinský, a Sme rodina kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője is azon a véleményen van, hogy Mikulecnek szüksége lett volna az átvilágításra. Pčolinský már korábban is bírálta Mikulecet, nem állt ki mellette, ha a parlamentben az ellenzék megpróbálta leváltani. A képviselő testvérét, Vladimír Pčolinskýt korrupció miatt tartóztatták le, de a Sme rodina jelöltjének tartott főügyész, Maroš Žilinka kiengedte a vizsgálati fogságból.

Mikulec ügyével kapcsolatban keddre összehívták a törvényhozás védelmi bizottságának rendkívüli ülését. Az államfő pedig kikérte az NBÚ-tól a vizsgálat jegyzőkönyvét, Čaputová ugyanis azt közölte, ha a belügyminiszter valóban hibázott, akkor akár az egész kormányt menesztheti. A kormány ügyvezetői jellege miatt nem lehet új tárcavezetőket kinevezni, és már így is két minisztérium, az egészségügyi és a pénzügyi tárca, önálló vezető nélkül működik. Korábban ugyanis arról beszélt, három tárca már nem maradhat miniszter nélkül. „Ha kiderül, hogy törvénysértés történt, akkor az egyik lehetőség az, hogy szakértői kormányt nevezek ki” – közölte az elnök.