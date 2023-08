Magyar Fórum: nem lépünk vissza

A Magyar Fórum, Občianski demokrati Slovenska (ODS), Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana öt pártot tömörítő választási csoportosulás csütörtöki sajtótájékoztatóján Simon kijelentette, a formáción belül arra vonatkozóan nincs semmiféle megállapodás, hogy milyen körülmények között lépnének vissza a választáson való indulástól. A Magyar Fórum elnöke szerint a kampány során még nagyban változhat a párt támogatottsága. Az ODS vezetője, Pavel Macko szerint azért sem lenne érdemes feladniuk, mert egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi választóik egyáltalán részt vennének a voksoláson. „Ha visszalépnénk is, nincs arra garancia, hogy sikerül megállítani azt a gonoszt, ami ezt az országot fenyegeti” – egészítette ki Simon. Gál Zsolt, a Magyar Fórum alelnöke pedig arról beszélt, a közvélemény-kutatások nagyon pontatlanul mérik a roma és a magyar szavazók pártpreferenciáit. „Ha vissza is lépnénk, akkor a szlovákiai magyaroknak nem lenne egy olyan pártja, amely esetében a választók biztosak lehetnek abban, hogy nem lép koalícióra Robert Ficóval” – jelentette ki Gál azzal, a Szövetség és a Híd esetében sem lehet biztosra venni, hogy nem működnének együtt a Smerrel. „Sőt, ennek inkább az ellenkezője valószínű mindkettőjüknél” – tette hozzá. A Magyar Fórum körüli pártokból álló formációra egyébként a Focus közvélemény-kutató ügynökség legutóbbi felmérése szerint a választók 1,2 százaléka adná a szavazatát. Szlovákiában a parlamenti küszöb 5 százalék, de állami támogatást is csak azok a pártok kapnak, amelyek elérik a 3 százalékos eredményt.

Simon a sajtótájékoztató után elmondta, a formációjuk kampányát az egyes jelöltjeik által a pártnak adott kölcsönökből fedezik. A Transparency International Slovensko (TIS) szerint a Magyar Fórum vezetője például 75 ezer eurós hitelt adott a formációnak. A pénz forrására vonatkozóan Simon arról beszélt, parlamenti képviselőként leadott vagyonnyilatkozataiból is kitűnik, ezt az összeget megengedheti magának. Azt is elmondta, egyik jelöltjük, Stanislava Bytčanek is nagyobb összeget, 35 ezer eurót adott kölcsön a kampányra. Simon szerint az illető építési vállalkozó, évente több millió eurós forgalmat bonyolít. „A többi pénz is kölcsön formájában, a jelöltjeinktől fog jönni” – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, van-e olyan támogatójuk, hitelezőjük, aki jelentősebb összegű dotációt kapott volna a magyar kormánytól, Simon nemmel válaszolt. Ahogy arról ugyanis beszámoltunk, a Szövetségnek például félmillió eurós hitelt adott a 72 éves Németh Dezső, akinek fia, Németh Róbert azt a Libertate Polgári Társulást alapította, amely korábban 710 ezer eurós támogatást kapott Orbán Viktor hivatalától.

A pártoknak adott kölcsönökről szóló, a TIS által feltárt információkból az látszik, hogy csak a Szövetség és a Magyar Fórum hitelezői nem árulták el, mekkora kamatra adták a hitelt. Arra a kérdésünkre, miért nem hozták nyilvánosságra a kölcsön kamatát, Simon azzal válaszolt, ezt a százalékszámot a Szlovák Nemzeti Bank által megállapított alapkamat alapján határozták meg. „Plusz, mínusz 3 százalék körül van” – tette hozzá. „Nem fogjuk túllépni a 700 ezer eurós összeget” – mondta Simon arra válaszolva, mennyi pénzt szánnak a kampányukra. A formáció elsősorban az interneten igyekszik népszerűsíteni magát, szeptemberben óriásplakát-kampányt indítanak, de szórólapokat is nyomtatnak, illetve közvetlenül is igyekeznek felvenni a kapcsolatot a választókkal.