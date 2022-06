Machaj vagy Rezník lesz az RTVS igazgatója

Az első körben 7 jelöltből választhattak a képviselők – eredetileg 9-en jelentkeztek a posztra (Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Jura Trulelek Kabát, Vladimír Seman és Daniel Živica), egy személy azonban a parlament illetékes bizottsága szerint nem teljesítette az elvárt feltételeket, Živica pedig visszalépett. A jelen lévő 137 képviselőből 67-en támogatták Machajt, aki korábban a Szlovák Rádió programigazgatójaként is tevékenykedett. A szabályok értelmében az új vezérigazgató megválasztásához a jelen lévő honatyák szavazatának többségére van szükség – Machajnak tehát két szavazat hiányzott ahhoz, hogy már az első fordulóban megszerezze a kellő támogatást. A koalíció nagy része épp őt látta a legalkalmasabb jelöltnek – az OĽaNO (Gyimesi György kivételével), a Za ľudí és a Sme rodina képviselői is rá szavaztak, valamint az OĽaNO frakciójának egykori tagjai – Ján Mičovský, Ján Krošlák és Romana Tabák is. A magyar nemzetiségű képviselő volt az egyetlen koalíciós képviselő, aki az ellenzék által preferált Rezníkre adta le a szavazatát. Az SaS politikusai Tibor Búzát részesítették előnyben, aki végül 22 voksot kapott. Búzát, aki a Szlovák Rádió programigazgatójaként szerzett tapasztalatokat a közmédiában, az OĽaNO sem zárta ki, a keddi sajtótájékoztatón azonban Michal Šipoš frakcióvezető kijelentette, hogy Machaj mögé állnak be.

Machaj az esélyesebb

A Denník N információi szerint Peter Pčolinský (Sme rodina) nem feltételezi, hogy a párt a szavazás második körében megváltoztatja az álláspontját. „99%, hogy újra Machajt támogatjuk” – mondta. Anna Zemanová, a liberálisok frakcióvezetője szintén jelezte, az SaS politikusai is Machajt preferálják. A megismételt szavazásra csütörtökön 11 órakor kerül sor, ezúttal viszont annak a két jelöltnek a neve „kerül a kalapba”, akik a legtöbb szavazatot gyűjtötték. Az ellenzék Jaroslav Rezníket, az RTVS jelenlegi főnökét látná a legszívesebben az adott funkcióban, ehhez azonban valószínűleg nem lesz elegendő szavazata. A szerdai döntés során Rezník 41 képviselőt állított maga mellé (20-an ellene voltak, 50-en tartózkodtak), ha a Sme rodina és az SaS a nyilvános kijelentéseikkel összhangban járnak el, Rezník augusztus elsején búcsúzik a Szlovák Rádió és Televízió vezérigazgatói székétől.

Boris Kollár (Sme rodina) pártja egyébként az utolsó pillanatig kivárt, nem lehetett tudni, a koalíciós vonalat követik-e, vagy csatlakoznak a jelenlegi igazgató táborához.

Az ĽSNS-ből kivált szélsőséges képviselők a szerdai szavazás előtt bejelentették, Rezníkre adják le szavazatukat, véleményük szerint ő a „legkisebb rossz”. A Tomáš Taraba köré csoportosuló politikusok szintén ebbe az irányba hajlottak. A Hlas és a Smer politikusai nem árulták el ugyan, ki náluk a befutó, de Rezník már korábban is számíthatott Robert Ficóra és Peter Pellegrinire. Matúš Šutaj Eštok (Hlas) viszont a pártjával szembe ment, és Búzát támogatta. Búza egyébként Tomáš Valašek (Progresszív Szlovákia) és Slavěna Vorobelová (Marián Kotleba helyetteseként jutott a parlamentbe) támogatását is megszerezte.

A szakértők hangja

A parlament médiabizottsága egy 14 tagú szakmai csoport jelenlétében hallgatta meg a jelentkezőket, mely egy ajánlást dolgozott ki. A szakvélemény nem kötelezi a politikusokat, mindössze egyfajta értékelésként szolgál, melyet felhasználhatnak a döntés során. A magyar kisebbség képviselőjeként Juhász László, a Paraméter főmunkatársa vett részt a jelöltek meghallgatásán. Lapunk érdeklődésére elárulta, azonosul a szakmai testület véleményével, mely konszenzus alapján született. Minden jelöltről külön szavaztak, voltak olyan esetek, amikor többségi döntés született, az ajánlás azonban kollektív módon készült. „Egyhangú döntés született abban a kérdésben, hogy ki az a két jelölt, akit alkalmasnak tartunk az RTVS vezérigazgatójának” – mondta. A szakmai csoport Tibor Búzát emelte ki a jelöltek közül, illetve Machajt is a javasolt személyek kategóriájába sorolták. A szakértők szerint Badač és Golian is az elfogadhatóbbak közé tartoznak, Jankůt, Rezníket, Semant és Živicát viszont nem javasolják a posztra.