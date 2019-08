Ma eldől, lesz-e összefogás

"Az dől el, hogy koalícióban tudunk-e együttműködni vagy sem" - egészítette ki Menyhárt.

Ezt Debnár Klára, a Híd szóvivője is megerősítette. "Valószínűleg az MKP a Híd által átadott együttműködési javaslatra is válaszol, valamint a tárgyaláson lehetőség lesz hozzászólni az aktuális politikai helyzethez is" - mondta Debnár.

A hírt frissítjük.