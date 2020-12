Lemaradóban a dél-szlovákiai kórházak

Az INEKO idén is két kategóriába sorolta a kórházakat: az első csoportba az állam által működtetett egyetemi kórházak tartoznak, a másodikba pedig a kisebb, főként magánkézben lévő általános kórházak. Az értékelésnél hat szempontot vettek figyelembe: a kórházi ellátás minősége, a kezelések nehézségi szintje, a betegek elégedettsége, a gazdálkodás, a kórházak működésének átláthatósága, valamint a személyzet tapasztalata.

A siker titka

Az egyetemi kórházak kategóriájában a legjobb értékelést ezúttal is a Besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház kapta, a maximális 100 pontból összesen 63,5-öt szerzett. Az elemzők kiemelték, hogy az előző évekhez képest több pontot kapott (tavaly 61,4, két évvel ezelőtt pedig 59,3 pontja volt), ami annak a jele, hogy a kórházban fokozatosan javul az ellátás minősége.

Az intézmény egyik fő erőssége, hogy itt végzik a legbonyolultabb és legrizikósabb műtéteket, aminek köszönhetően a személyzet is rendkívül tapasztalt. A kockázatos beavatkozások azonban bizonyos szempontból vissza is ütnek, hiszen értelemszerűen ezeknél jóval nagyobb a hibalehetőség is. Ennek eredményeként az első kategóriában, vagyis a betegellátás minőségében elmaradnak a turócszentmártoni vagy a pozsonyi kórháztól. Az INEKO továbbá pozitívan értékelte a kórház átlátható működését is, az utóbbi két évben például egyetlen büntetést sem kaptak az Egészségügyi Felügyeleti Hivataltól (ÚDZS).

A besztercebányai intézmény 2018-ban és 2019-ben is az első helyet szerezte meg, így zsinórban már harmadszor győzött.

„Ez az elismerés mindannyiunk számára előrelépést jelent, a kórház mind a 2445 alkalmazottjának. Köszönjük az INEKO-nak, hogy idén is elkészítették az elemzést. Sajnáljuk, hogy ebben a nehéz időszakban nem tudunk sokat megvalósítani a tervezett felújításokból, de a lényeg az, hogy egyelőre győzzük a helyzetet”

– nyilatkozta Miriam Lapuníková, a kórház igazgatója.

Besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház - fnspfdr.sk

Pozsonyban javulás

A második helyen ezúttal is a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház végzett, amely 59,7 pontot ért el, majd a Turócszentmártoni Egyetemi Kórház következik 56,5 ponttal, vagyis ez azt jelenti, hogy a „dobogón” az előző évhez képest nem történt változás.

A negyedik helyen a Pozsonyi Egyetemi Kórház zárt, a tavalyi eredményéhez képest ezzel 1 helyet javított. Az elemzők hangsúlyozták, ebben az intézményben végzik évente a legtöbb beavatkozást, aminek köszönhetően az itt dolgozók számítanak a legtapasztaltabb munkaerőnek. A pozsonyi kórház az utóbbi években egyébként folyamatosan javult, hiszen tavaly még csak az ötödik, két évvel ezelőtt pedig csak a tizedik helyen állt.

Kevésbé látható javulás a Nagyszombati Egyetemi Kórházban, amely tavaly is, idén is a lista utolsó helyére került.

Középmezőny

Ami a magyarlakta régiók kórházait illeti, az utóbbi években sajnos az a tendencia figyelhető meg, hogy az itteni intézmények rendre a középmezőnyben végeznek. Az állami kórházak kategóriájában a legjobban a Nyitrai Egyetemi Kórház teljesített: a tizenegyes listán a hatodik helyen zárt, 53,4 pontot szerzett. Dušan Zachar, az INEKO szakértője az intézménnyel kapcsolatban a transzparens gazdálkodást emelte ki mint erősséget, ám a betegek elégedetlensége, valamint a kevés bonyolult műtét elvégzése miatt idén jelentősen visszaesett (az előző évhez képest két helyet rontott).

A hetedik helyen található az Érsekújvári Egyetemi Kórház, amely a rizikós operációk és a páciensek elégedettsége szempontjából jobban teljesített, ám a személyzet kevésbé tapasztalt, az ellátás minősége sem annyira jó, a gazdálkodás terén pedig jócskán elmarad a nyitrai intézménytől.

Kassán is örülhetnek

A másik kategóriába a főként magánkézben lévő regionális kórházak tartoznak. Az INEKO elemzői hangsúlyozzák, hogy a méretük és a belső struktúrájuk miatt ezeket az intézményeket nem szabad összehasonlítani az egyetemi kórházakkal, amelyek általában nagyobbak, több műtétet végeznek el bennük, és legtöbbször oda kerülnek az igazán súlyos esetek.

A regionális kórházak listáján az első idén is a Kassa-Sacai Agel Kórház lett (korábban Kassai Első Magánkórháznak hívták), összesen 72 pontot szerzett. Ennek az intézménynek az erősségei közé tartozik a tapasztalt személyzet, és a betegek is többnyire elégedetten távoznak. További fontos szempont a megfelelő gazdálkodás, amiben a kassai kórház kiemelkedő (bár általánosságban azt lehet mondani, hogy a magánkórházak mindig jobban gazdálkodnak, mint az állami intézmények, amelyek összadóssága több száz millió euróra rúg).

„Nagyra becsüljük az Év Kórháza díjat, köszönjük a betegeknek és az alkalmazottainknak is, akik nélkül ezt a sikert nem érhettük volna el. Ez a neves díj egyúttal nagy elkötelezettséget jelent számunkra a jövő kihívásaival szemben”

– mondta Ján Slávik, az intézmény vezetője.

Vegyes megítélés délen

A második helyen az ólublói kórház végzett, amely a páciensek elégedettsége, a hatékony és átlátható gazdálkodás, valamint a minőségi betegellátás terén kiemelkedő pontszámot ért el, ám a kevésbé kockázatos műtétek elvégzése és a tapasztalatlan személyzet miatt végül nem került a lista élére. A harmadik helyre ezúttal az iglói kórház került, amely tavaly még a negyedik helyen állt, idén azonban helyet cserélt a poprádi kórházzal.

Ezen a listán a magyarlakta régiók kórházai közül a rimaszombati végzett a legelőkelőbb pozícióban: az ötödik helyen zárt 60,6 ponttal. Ez az intézmény tavaly is az ötödik helyen állt, azonban akkor még csak 58,8 pontja volt, vagyis az elemzők látnak némi fejlődést.

A hetedik helyen álló Komáromi Agel Kórháznál viszont igazán látványos a javulás: 6,5 ponttal szerzett többet, mint tavaly, így a 14. helyről a hetedikre ugrott. A kiemelkedő fejlődés a betegellátás minőségének felerősödésében nyilvánul meg, csökkent például az újraműtendő betegek aránya.

Az első tízbe befért még a losonci kórház, amely a tavalyi helyezéséhet képest egyet rontott, a 11. helyen pedig a nagymihályi kórház végzett.

A többi dél-szlovákiai intézmény viszont már a lista második felében foglal helyet. A tőketerebesi kórház 6 helyet rontva a 21., a dunaszerdahelyi kórház 8 helyet rontva a 24. lett. A Lévai Agel Kórháznak csak a 27. helyet sikerült megszereznie, a Galántai Szent Lukács Kórház pedig a 29. helyre csúszott vissza, ezzel hátulról az ötödik helyen zárt.

Több dél-szlovákiai kórházat (például a királyhelmeci és a nagykürtösi) nem értékelt az INEKO.

A teljes listát a www.kdesaliecit.sk nevű oldalon találják.

