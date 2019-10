Listázták a szlovákiai kórházakat

Idén is a besztercebányai lett az év egyetemi kórháza – derült ki az INEKO társadalomkutató intézet elemzéséből. Az általános kórházak közül a Kassai Első Magánkórház kapta a legjobb értékelést.

Pozsony | Idén is a besztercebányai lett az év egyetemi kórháza – derült ki az INEKO társadalomkutató intézet elemzéséből. Az általános kórházak közül a Kassai Első Magánkórház kapta a legjobb értékelést.

Az INEKO immár ötödik éve listázta a szlovákiai kórházakat. A vizsgálatban 6 fő szempontot vettek figyelembe: a kórházi ellátás minősége, a kezelések nehézségi szintje, a betegek elégedettsége, a gazdálkodás, a kórházak működésének átláthatósága, valamint a személyzet tapasztalata. A felmérés külön vizsgálta az állami egyetem kórházakat és a kisebb, regionális kórházakat.

Dušan Zachar, az INEKO elemzője szerint általánosságban elmondható, hogy a betegek elégedettsége és az átlátható működtetés szempontjából az utóbbi évekhez képest javuló tendencia figyelhető meg, ugyanakkor a kórházak gazdálkodása még mindig hatalmas problémát jelent. Ez a probléma főleg az állami egyetemi kórházakat sújtja, és ez abban is meglátszik, hogy óriási adósságokat halmoznak fel.

„Az általános kórházak hosszú távon csökkentik az adósságukat, míg az egyetemi kórházak fokozatosan növelik”

– jelentette ki az elemző.

Peter Goliaš, az INEKO igazgatója hozzátette: az elemzés célja nyomást gyakorolni a kórházakra, hogy még jobb ellátást biztosítsanak a betegek számára.

A besztercebányai vezet

Az egyetemi kórházak közül a Besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház kapta a legjobb minősítést: az elérhető 100 pontból 61,4 szerzett. Az elemzők szerint ennek a kórháznak a legátláthatóbb a működtetése, valamint a páciensek is elégedettek az ellátással. A legmagasabb pontszám továbbá annak is köszönhető, hogy ebben a kórházban sok nehéz beavatkozást végeznek, így nagyobb rizikót vállalnak, mint azok az intézmények, ahol a könnyebb, kevésbé veszélyes műtéteket végzik. Ennek köszönhetően az orvosok is tapasztaltabbak, mint a legtöbb egyetemi kórházban. Miriam Lapuníková, a besztercebányai kórház igazgatója megköszönte a pácienseknek a bizalmat.

„Továbbá köszönettel tartozom a személyzetnek is, akik a nagy megterhelés ellenére továbbra is minőségi munkát végeznek”

– mondta az intézmény igazgatója.

A pozsonyi kórház javított

A második helyen a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház végzett, mely egyet javított az előző évi pozíciójához képest. Az INEKO elemzői kiemelték, hogy a kórház legnagyobb erőssége a jó minőségű egészségügyi ellátás: ebben a kórházban kell a legkevesebbszer újraműteni a pácienseket, valamint az egyetemi kórházak közül itt halnak meg legkevesebben a műtétek után.

A harmadik helyet a Turócszentmártoni Egyetemi Kórház szerezte meg, ami főleg annak köszönhető, hogy nagyon sok kockázatos beavatkozást végeznek itt, és a páciensek sok esetben elégedetten távoznak a kórházból. Az előző évi felméréshez képest a Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) 5 helyet javított, idén az ötödik helyre került. Dušan Zachar szerint ez főleg annak köszönhető, hogy idén a módszertanba beiktatták az orvosok tapasztaltságát is mint szempontot.

„Az UNB kórházaiban pedig az orvosok rendkívül sok műtétet végeznek el egy évben, így hatalmas tapasztalatra tehetnek szert”

– vélekedett Zachar.

Kassán megtört az átok

A regionális kórházak közül a Kassai Első Magánkórház bizonyult a legjobbnak. Ez annak köszönhető, hogy az intézmény mind a 6 vizsgált szempont esetében messze jobbnak bizonyult, mint az átlag.

A műtéteket tapasztalt orvosok végzik, a páciensek a legtöbb esetben elégedettek a személyzettel, és a kórház gazdálkodása is átlátható. Az intézmény gyenge pontja az, hogy magas a betegek újraműtésének aránya. Ján Slávik, a kórház igazgatója rendkívül elégedett, hogy az intézmény végre az első helyen végzett, hiszen az utóbbi 4 évben rendre a második helyet szerezte meg.

„Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a kassai kórház a legkiválóbb egészségügyi ellátást nyújtsa”

– reagált Slávik.

A második legjobb értékelést az Ólublói Kórház kapta, mely az utóbbi 4 évben mindig az első helyen végzett. Az elemzők szerint ez a kórház gazdálkodik a legjobban és legátláthatóbban, valamint az összes regionális kórház közül innen távoznak legelégedettebben a betegek. Az értékelését főleg az rontja le, hogy ebben a kórházban végzik a legkevésbé bonyolult beavatkozásokat, emiatt az orvosok is elég tapasztalatlanok.

Vegyes eredmény délen

A magyarlakta régiók kórházai közül a rimaszombati kapta a legjobb értékelést, az 5. helyen végzett, ezzel 4 helyet javított az előző évhez képest. A kiemelkedő helyezést az intézmény elsősorban a jó gazdálkodásának, a tapasztalt orvosoknak, valamint a betegek elégedett értékelésének köszönheti. Szintén nagyot javított a Nagymihályi Kórház, amely a 17. helyről idén a 11.-re ugrott, a Losonci Kórház viszont a 7. helyről a 9.-re esett vissza.

A Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Tőketerebesi Kórház a középmezőnyben végzett, mindhárom intézmény esetében az egészségügyi ellátás minősége rontotta le az értékelést. Jócskán az átlag alatt végzett a Galántai Szent Lukács Kórház, ennél az intézménynél is az ellátás minőségével akadt gond, és a középmezőnyben végzett kórházakkal összevetve a betegek jóval elégedetlenebbek voltak ebben a kórházban. A leggyengébb kórházak közé tartozik a Lévai Kórház, amely a 31. lett, vagyis hátulról a 3. helyet szerezte meg. Az elemzők szerint ebből a kórházból távozik a legtöbb elégedetlen páciens az egész országban.

A kórházak részletes értékelése elérhető a www.kdesaliecit.sk oldalon.