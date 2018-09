Lejáratással vádolja a VšZP a ZAP-ot

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) szerint felelőtlen az orvosi rendelők szövetségének tiltakozása az ártárgyalás akadozása miatt, mert a szerződések december végéig érvényesek. A rendelők azonban az egyik magánbiztosítóval már megegyeztek, és a másikkal is előrehaladottak a tárgyalások.

Felelőtlennek tartja a VšZP a Rendelői Szolgáltatók Szövetségének (ZAP) magatartását, amiért a napokban azt kifogásolták, hogy nem haladnak az ártárgyalások a biztosítóval. „Augusztusban háromszor is próbáltunk tárgyalni az Általános Egészségbiztosítóval, eddig azonban nem vették figyelembe a kéréseinket. A szövetség továbbra is azon dolgozik, hogy kölcsönösen előnyös szerződést kössünk” – jelentette ki Miroslav Kotek, a ZAP munkatársa, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az orvosok értékelése szerint a VšZP bizonyult a legkevésbé megbízható partnernek.

A VšZP szerint viszont a ZAP a biztosító lejáratásán dolgozik. „A ZAP az átigazolási kampány csúcsán támadja a VšZP-t, és ezzel negatív irányba befolyásolja a közvéleményt” – állítja lapunknak is eljuttatott állásfoglalásában a biztosító. A VšZP átadta a rendelőkre vonatkozó árajánlatát az érintetteknek, amelyet minden szolgáltató elfogadott, a ZAP kivételével. A szövetség ráadásul túlságosan korán panaszkodik, mivel a jelenlegi szerződéseik december végéig érvényesek, a VšZP szerint tehát van idő a tárgyalásokra.

192 ezer eurós kezelés

A VšZP szerint a ZAP azon állítása sem igaz, hogy ők – a többi biztosítóval ellentétben – nem növelik a rendelőknek fizetett árakat. „A járóbeteg-ellátásért fizetett összeg az elmúlt évben negyedévente emelkedett” – állítja a biztosító.

A VšZP állítja, hogy a járóbeteg-kezelésért járó összegeket annak ellenére is növeli, hogy az övé a legköltségesebb ügyféltörzs. Egy biztosítottra átlagosan 925 eurót fizettek, miközben a Dôvera és az Union 702 illetve 580 eurót költött átlagosan egy biztosítottra. Ennek oka, hogy általában a legsúlyosabb és ezáltal a legköltségesebb betegek maradnak a VšZP biztosítottjai. Ezt azzal is igazolta, hogy a tavalyi új biztosítottjai átlagosan 14 százalékkal voltak „drágábbak” a saját biztosítottjainál, a távozók pedig átlagosan mintegy 30 százalékkal olcsóbbak az átlagos ügyfeleinél. A legdrágább műtétet és kezelést egy nyolcéves kisgyerek kapta, a vérképző sejtek transzplantációja 192 968 euróba került. Esetében a gyógyszerek ára további 467 ezer eurót tett ki.

Átigazolási verseny

Az idei átigazolási időszak szeptember végén zárul, addig kell mindenkinek eldöntenie, hogy jövőre melyik biztosító ügyfele szeretne lenni.

A legnagyobb biztosító továbbra is a VšZP, amely az ügyfelek 62 százalékát biztosítja, a második helyen stabilan a Dôvera áll, több mint 28 százalékos részesedéssel. A tavalyi átigazolási „versenyt” a Dôvera nyerte, amely csaknem 46 ezer ügyféllel tudta növelni ügyféltörzsét, a másik két biztosító ügyfeleinek száma csökkent, a legnagyobb mértékben a VšZP-é. A Dôvera Egészségbiztosító és lapunk kiadója is a Penta befektetési társaság csoport tulajdonába tartozik. (ú)