Orvosok: megbízhatatlan a VšZP

Pozsony | A kedvezőtlen feltételek miatt az orvosi rendelők egyelőre nem kötöttek új szerződéseket az állami Általános Egészségbiztosítóval. A biztosító hallgat.

Az orvosok elégedetlenek az Általános Egészségbiztosító által kínált feltételekkel – közölte a Rendelői Szolgáltatók Szövetsége (ZAP) a tegnapi sajtótájékoztatóján. Elmondásuk szerint az Általános Egészségbiztosító (VšZP) nyeresége 2018-ban az előzetes adatok szerint meghaladhatja a 70 millió eurót, ami a duplája az előző évi nyereségnek, ennek ellenére nem sikerült velük megegyezni az új szerződés feltételeiről. „Augusztusban háromszor is próbáltunk tárgyalni az Általános Egészségbiztosítóval, eddig azonban nem vették figyelembe a kéréseinket. A szövetség továbbra is azon dolgozik, hogy kölcsönösen előnyös szerződést kössünk” – jelentette ki Miroslav Kotek, a ZAP munkatársa, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az orvosok értékelése szerint a VšZP bizonyult a legkevésbé megbízható partnernek. A tárgyalásokkal kapcsolatban megkerestük a VšZP-t is, azonban a biztosítótól lapzártánkig nem érkezett válasz.

Folynak a tárgyalások

A másik két egészségbiztosítóval, az Unionnal és a Dôverával sokkal eredményesebbek a tárgyalások. Eddig csak a Dôvera egészségbiztosítóval sikerült megfelelő szerződést kötniük, melynek értelmében a biztosító átlag 12 százalékkal növeli a rendelőkben végzett kezelésekért fizetett összeget.

Értékelhetjük az orvost

Az új szerződés részleteiről a Dôvera tegnap tájékoztatott. Többet fog fizetni azoknak a rendelőkben dolgozó orvosoknak, akik megfelelnek az egészségbiztosító által támasztott új kritériumoknak. Az új rendszer értelmében például több pénzt kap az az orvos, aki a recept kiírása előtt ellenőrzi, hogy milyen gyógyszereket írt fel korábban a páciensnek, így elkerülheti az esetleges keresztreakciókat. Plusz támogatásra számíthatnak azok az orvosok is, akik a kezelések során igyekeznek elkerülni a felesleges antibiotikumok használatát. A jövő évtől az orvosi rendelőkben egy kérdőívet találhatnak a betegek, melyben értékelhetik az orvost, leírhatják a személyes véleményüket. A pozitív értékelések után az orvosok további juttatásokkal számolhatnak a Dôverától.

A Dôvera biztosító az új intézkedések segítségével szeretne javítani az orvosok munkakörülményein. „Nagyon elégedettek vagyunk, hogy sikerült megegyeznünk a partnereinkkel, és díjazzuk az orvosok konstruktív hozzáállását. Az új feltételeknek köszönhetően nemcsak ők, hanem a páciensek is jól járnak, hiszen így még kedvezőbb ellátásában részesülhetnek” – jelentette ki Marian Faktor, a biztosító munkatársa.

A Dôvera egészségbiztosító és lapunk kiadója is a Penta befektetési csoport tulajdonába tartozik. (nar, TASR)