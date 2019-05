Laššáková elvette az LGBTI-közösség pénzét

Tíz év óta először fog előfordulni, hogy egy LGBTI-közösségnek szervezett kulturális projektet sem támogat a kulturális miniszter. Erről nyilatkozatban tájékoztatott tegnap az Iniciatíva Inakosť (Másság Kezdeményezés), valamint annak két tagszervezete. Mivel Szlovákiában nem létezik az LGBTI-közösségek célzott támogatása, ezért a számukra rendezett kulturális események finanszírozása évek óta a hátrányosan megkülönböztetett csoportok számára meghirdetett kulturális dotációs programon keresztül zajlik. Jelenleg viszont a pozsonyi melegfelvonulást már nyolc éve szervező egyesület, a Duhový Pride Bratislava vagy a Nominantes Színház egyetlen programja sem nyerte el a kulturális miniszter tetszését. A hivatalos indoklásban a gyenge minőségre és a szakmai bizottság véleményére hivatkozott a tárca. Ez utóbbi már csak azért is sántít, mert a szakmai bizottság a nyolc benyújtott projektből hatnak ajánlotta a támogatás megadását.

Szerényebb program lesz

„Éveken keresztül semmi probléma sem volt a projektjeinkkel, ezért is furcsálljuk az eredményeket és azok indoklását” – írta a nyilatkozatban Martin Macko, az Iniciatíva Inakosť igazgatója. Lapunknak elmondta, hogy a kisebb projekteket idén valószínűleg nem valósítják meg, és más finanszírozási lehetőségek után fognak nézni. „Ettől függetlenül vannak egyéb partnereink is, ezért a filmfesztivált és a szivárványos felvonulást idén is megszervezzük, viszont a támogatás megvonása érezhető lesz.

Kénytelenek leszünk felfüggeszteni a Szivárványos Felvonulást kísérő kulturális programokat, és a filmfesztivál is rövidebb lesz” – mondta Macko.

A szervezet kikérte a szakmai bizottság értékeléseit, amelyekből kiderült, hogy a filmfesztiválra 35 ezer, a melegfelvonulásra pedig 19 ezer eurónyi támogatást javasoltak a szakemberek, a végső döntés azonban a kulturális miniszter kezében volt. A bizottság további támogatást ítélt meg Az emberi jogok hónapja nevű rendezvénynek, egy LGBTI-közösségnek szóló magazinnak, valamint egy kulturális portálnak is.

A miniszter hallgat

Laššáková lapzártáig nem kommentálta a történteket. A nyilatkozat szerint az elmúlt tíz évben még nem fordult elő, hogy a minisztérium ennyire figyelmen kívül hagyja a szakmai bizottság javaslatait, ezzel kizárva egy egész közösség projektjeit.

Martin Macko szerint hiába hirdetett a minisztérium második kört a pályázatok benyújtására, a megváltoztatott követelményeket az LGBTI-szervezetek projektjei már nem tudják teljesíteni, ezért elesnek a támogatási lehetőségtől. „Az új feltételek már nem teszik lehetővé bármilyen fesztivál támogatását, és szabályozzák azt is, hogy a szervezők kikkel működhetnek együtt annak megszervezésében. A megszólított közösségnek pedig szlovák nemzetiségűnek kell lennie. Ezek abszurd feltételek” – zárta Macko.

A három említett LGBTI-szervezet kérte a kulturális minisztert, hogy vonja vissza az aktuális pályázati felhívást, és tárgyaljon az érintett szervezetekkel a hátrányosan megkülönböztetett csoportok támogatási lehetőségeiről. Zora Jaurová, a Progresszív Szlovákia és Lucia Ďuriš Nicholsonová, az SaS képviselője közösségi oldalukon ítélték el a kulturális miniszter döntését.