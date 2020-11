Küszöbön a karácsonyi bevásárlás

Nyakunkon a karácsonyi bevásárlások időszaka, azt azonban még a legfelkészültebb gazdasági elemzők sem képesek megjósolni, milyen is lesz az idei szezon, nem tudhatjuk ugyanis, milyen fordulatot vesz a koronavírus-járvány az elkövetkező hetekben. Pár trend azonban már most felvázolható.

Pozsony | Nyakunkon a karácsonyi bevásárlások időszaka, azt azonban még a legfelkészültebb gazdasági elemzők sem képesek megjósolni, milyen is lesz az idei szezon, nem tudhatjuk ugyanis, milyen fordulatot vesz a koronavírus-járvány az elkövetkező hetekben. Pár trend azonban már most felvázolható.

Karácsonyig ugyan már csak öt hetünk maradt, a családok jelentős része a világjárvány miatt azonban most egész más problémákkal néz szembe, mint tavaly ilyenkor. Ennek ellenére most is napról napra egyre többen teszik fel a kérdést, mivel is lepjék meg idén a szeretteiket. Talán nem meglepő, hogy e tekintetben a nők jóval felelőssebben gondolkodnak a férfiaknál. A Focus közvélemény-kutató ügynökség egy korábbi felmérése szerint a nők fele már egy vagy két hónappal az ünnepek előtt beszerzi a fontosabb ajándékokat, míg a férfiak harmada szó szerint az utolsó pillanatban döbben rá, hogy még semmit sem vett a szeretteinek.

„Hogy idén milyen lesz a karácsonyi bevásárlási szezon, az elsősorban attól függ, hogyan alakul az elkövetkező hetekben a járványhelyzet. További romlás esetén újabb megszorítások jöhetnek, ami természetesen a vásárlásokra is rányomja a bélyegét”

– mondta el Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Szerinte azonban az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a munkanélküliség növekedése és a bérek csökkenése sem fogta vissza látványosabban a költekezési kedvünket. „Tény, hogy március és május között nagyjából a tizedével kevesebb pénzt hagytunk az üzletekben a szokásosnál, ez azonban elsősorban azzal magyarázható, hogy a járványügyi megszorítások miatt egy sor üzlet hosszabb ideig zárva tartott, így egész egyszerűen nem volt hol költekeznünk. Nyáron azonban már nőttek az üzletek bevételei, és ha az elkövetkező hetekben nem jönnek a mostaninál is szigorúbb megszorítások, a karácsony előtti hetekben újabb növekedésre számíthatnak” – tette hozzá Sadovská. Szerinte továbbra sem változott az a járvány első hulláma során felvett szokásunk, hogy ha már eljutunk az üzletbe, alaposabban telepakoljuk a kosarunkat, mint korábban. Egy-egy bevásárlásra most átlagosan 20-25 százalékkal nagyobb összeget fordítunk, mint a járvány kitörése előtt.

A járvány nem csupán a bevásárlókosarakba pakolt áru mennyiségén változtatott, hanem az áru összetételén is, ami az előttünk álló ünnepi bevásárlásokon is meglátszik majd.

„A távmunka és a távoktatás miatt egyre nagyobb az igény a minőségi elektronikai eszközök iránt, idén így valószínűleg jóval több táblagép, mobiltelefon, számítógép, tévékészülék lesz majd a karácsonyfa alatt. Az elmúlt hónapok trendjei alapján azonban jóval több fogyhat a sporteszközökből és a szabadidős tevékenységekkel összefüggő áruból is. Ugyanez érvényes a ruházatra, amelyből szintén inkább a sportosabból, szabadidőben használtból fogy több a formálisabb, munkahelyen viselttel szemben”

– mondta el Jan Kubíček, a Bevásárlóközpontok Szövetségének (ANC) a szakembere.

Kubíček szerint a családok többsége a járvány kitörése óta többet spórol az élelmiszeren, amelyből inkább az olcsóbbat választja a drágább luxusélelmiszerek helyett. „A jó hír, hogy a járvány első, tavaszi hulláma óta több élelmiszer ára is csökkent” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság gazdasági elemzője. Szerinte egy bevásárlásért az élelmiszerüzletben manapság átlagosan nagyjából 24 eurót fizetünk, míg tavasszal ez megközelítette a 30 eurót. Az egyes élelmiszerek között – amelyek a karácsonyi sütéshez és főzéshez is elengedhetetlenek – azonban látványos különbségek vannak. „Míg a tojás, a liszt, a vaj, a túró, a kenyér és a gyümölcsök ára csökkent, a sertéshús és a cukor drágult. Egy kilogramm kristálycukor manapság átlagosan 73 centbe kerül, ami csaknem a tizedével több az egy évvel korábbinál” – mondta Buchláková. Szerinte a járvány első hullámával ellentétben az ünnepek előtti időszakban nem kell attól tartanunk, hogy újra kitör a pánikbevásárlás, a többség ugyanis okult a tavaszi helyzetből, és ma már tudja, hogy az üzletekben nem lesz hiány az élelmiszerből.

Az idei karácsonyi szezonban nagyobb szerepet kaphatnak a web-shopok, az online bevásárlás is, az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az internetes vásárlás egyelőre nem szorítja ki a klasszikus üzleteket.

„Tény, hogy a járvány miatt jóval többen vásárolnak interneten keresztül, az internetes vásárlás, áruküldés azonban még az idei első fél évben is a kereskedelmi bevételeknek csupán a 12 százalékát tette ki. A szlovákiai vásárlók többségének még mindig szüksége van arra, hogy a vétel előtt a kezükbe vehessék az árut, az online vásárlásnak egy ideig így még egész biztosan csak kiegészítő jellege lesz”

– vallja Sadovská. Buchláková szerint az ünnepi időszak előtt már csak azért is megugrik az internetes bevásárlás, mert egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy például az elektronikai eszközökhöz így olcsóbban juthatnak hozzá, mint ha azokat közvetlenül az üzletben vennék meg.