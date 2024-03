Külpolitikai tudathasadás jellemzi a szlovák kormányt

Kaliňák még múlt héten pénteken annak apropóján találkozott Lloyd Austinnal, az USA védelmi miniszterével, hogy Szlovákia formálisan átvette az első két F–16-os vadászgépét, amelyet az amerikai Lockheed gyárt. A repülőgépeket még 2018-ban, a Smer–SNS–Híd kormány idején rendelték meg, ennek a koalíciónak akkor a mai Hlas képviselőinek többsége is a tagja volt. Több mint kétmilliárd euróért összesen 14 gépet vásároltak. Az első F–16-osok a nyár folyamán érkezhetnek meg fizikailag is Szlovákiába. Kaliňák azonban arra is utalt, további négy ilyen gépet is beszerezhetnek.

Ahogy arról beszámoltunk, Blanár pedig szombaton a törökországi Antalyában tartott diplomáciai fórumon tárgyalt Lavrovval. Az egyeztetésről először az oroszok tájékoztatták a nyilvánosságot, majd a szlovák külügyminisztérium is kiadott egy közleményt, amelyben számos más találkozó felsorolásában említik a Lavrovval való tárgyalást. Blanár a Lavrovval való találkozót az ukrajnai orosz agresszió „diplomáciai megoldásának” előmozdításával indokolja. „Tájékoztattam őt Szlovákia azon álláspontjáról is, amely a nemzetközi jog alapvető elveinek, így az ENSZ-tagállamok területi egységének és szuverenitásának tiszteletben tartásán alapul. A konfliktusban részt vevő felek közti béketárgyalások mihamarabbi megújításának és a harcok beszüntetésének fontosságát hangsúlyoztam” – számolt be a szlovák miniszter arról, mit közölt az orosz tárcavezetővel. Blanár hozzátette, olyan megoldásokra van szükség, amelyek a biztonságot és a békét garantálják, illetve arról is beszámolt, a találkozót az orosz fél kezdeményezte. Az orosz külügyminisztérium közleményében pedig maga Lavrov is megerősítette, hogy Blanárral az ukrajnai helyzetről is beszélt. Majd hozzátette, Oroszország kész helyreállítani a Szlovákiával való kapcsolatát a két ország parlamentjének szintjén, illetve a kulturális, a humanitárius és a katonai emlékművekre vonatkozó együttműködés terén.

Külügyi tudathasadás

Ahogy arról beszámoltunk, a szlovák államfő, Zuzana Čaputová nem helyeselte Blanár lépését, és rámutatott, hogy az ukrajnai háború azonnal véget érhet, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök kivonja onnan a csapatait. A szlovák ellenzék pedig élesen elítélte, hogy Blanár a szankciós listákon is szereplő Lavrovval találkozott, néhányan az ország nyugati külpolitikai irányultságának veszélyeztetéséről is beszéltek. Robert Fico (Smer) kormányfő azonban kiállt a külügyminisztere mellett. A közösségi oldalára feltöltött videóüzenetben arról beszél, tudott a találkozóról és egyetértett azzal. Fico szerint Szlovákiának ugyan be kell tartania a nemzetközi kötelezettségeit, de a „négy égtáj irányában kiegyensúlyozott” külpolitikát kell folytatnia.

A nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetem politológusa, Jozef Lenč a közrádiónak azonban arról beszélt, az ilyen külpolitika egyszerűen nem működik. „Ha valaki mind a négy égtáj felé egyszerre akar haladni, akkor az nem fog sikerülni, és inkább szétszakadással, mint bármiféle pozitívummal jár” – magyarázta. Lenč Szlovákiának az esetleges nemzetközi elszigeteltségbe kerüléséről elmondta, az ügy miatt ez elsősorban a hírszerzési információk megosztásánál ütközhet ki. A szövetségesek ugyanis bizalmukat veszthetik. Juraj Marušiak, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) politológusa pedig tudathasadásos állapotnak nevezte a kormány lépéseit. Arra emlékeztetett, hogy a korábbi és a mostani smeres kormány is teljes mértékben kiáll az amerikai vadászgépek beszerzése mellett. Eközben szerinte az orosz külügyminiszterrel való találkozó inkább olyan lépés lehetett, amely belpolitikai célt szolgál. Az üzenet a Smer szavazóinak szólhat, az államfőválasztási kampányban remélhetnek ettől hasznot. „Ugyanakkor ez a külpolitikai többértelműség megkérdőjelezi a szlovák diplomácia tevékenységének megbízhatóságát. Az ilyen kérdések sokkal egyértelműbb hozzáállást igényelnek” – mondta Marušiak.

Szövetséges epizód

A szlovák és az orosz külügyminiszter találkozójára a Magyar Szövetség egyik alelnöke, Gyimesi György is reagált. „Ha a farizeizmus virágozna, Ivan Korčok olyan lenne, mint egy botanikus kert” – írta a közösségi oldalán egy kép mellé, amelyen az államfői tisztségért induló Korčok még külügyminiszterként Lavrovval ráz kezet. Az alelnök azért bírálja Korčokot, mivel ő is kritizálta Blanárt az orosz külügyminiszterrel való mostani találkozója miatt. Majd Korčok Gyimesire úgy reagált, még 2021 szeptemberében, 154 nappal Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja előtt, New Yorkban találkozott Lavrovval. „Igen, találkoztam Lavrovval, és ezt mindenki tudja. Blanárral ellentétben én drámaian más körülmények között. Nem árultam el Szlovákiát, sem a szövetségeseinket, sem a szomszédainkat, ahogy most Blanár tette. Ugyanakkor – ellentétben a jelenlegi kormánnyal – az orosz külügyminiszterrel való találkozóim során egyértelműen kiálltam Szlovákia érdekei mellett” – írta Korčok, és arra is emlékeztetett, hogy az Ukrajna elleni invázió megindulása után Moszkva Szlovákiát az ellenséges országok közé sorolta.