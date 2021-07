Kulcsfontosságú a gyerekek beoltása

A sajtótájékoztatót az egészségügyi tárca szervezte, elismert gyermekorvosok beszéltek a védőoltás veszélyeiről és előnyeiről. A szakemberek egyetértettek benne, hogy a gyermekek és az egész társadalom védelmének leghatékonyabb módja az oltás. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter felvezető beszédében kiemelte, sok megválaszolatlan kérdés övezi a fiatalok oltását, ezért szükségesnek látták a tévhitek eloszlatását. „Bízunk benne, hogy a gyerekek szeptember elsején visszatérnek az iskolába” – mondta Lengvarský, majd hozzátette, igyekeznek minél több embert beoltani, hogy normálisan lehessen élni, és ne kelljen ismét lezárásokra számítani. „Hiszem, hogy közös erővel legyőzzük a pandémiát” – folytatta a tárcavezető.

Tévhitek

Kamil Száz, a szaktárca államtitkára, aki korábban a Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetének (NÚDCH) sürgősségi osztályán dolgozott, elmondta, ő maga is találkozott nagyon súlyos esetekkel, akik még a fertőzés aktív szakaszában voltak, de olyanokkal is, akiket a poszt-Covid-szindróma gyötört. Két fő tényezőt emelt ki, ami a gyerekek oltása mellett szól: nem tudni, milyen utólagos hosszú távú egészségügyi problémákat vált ki a koronavírus-fertőzés a gyerekeknél; a gyerekekből terjesztők lehetnek, akik megfertőzik a szülőket, nagyszülőket és tanárokat. Száz leszögezte, az esetleges mellékhatások fellépése esetén az államot terheli a felelősség.

Miloš Jeseňák allergológus professzor rámutatott, az adatok szerint a koronavírusos gyerekek 25%-a tünetmentes, tehát nem igaz, hogy többségük tünetek nélkül vészeli át a megbetegedést. Belátta, a gyerekek alacsonyabb arányban szorulnak kórházi kezelésre, a krónikus betegek esetében viszont veszélyes komplikációk léphetnek fel. A fertőzés szintén fokozott kockázatot jelent a csecsemőkre (legfőképpen egyéves korig).

Adat van

Rámutatott, a gyerekek azon korcsoportja, mely részére jelenleg engedélyezett az oltás, a populáció egyötödét teszi ki, ráadásul a kicsik sokat tartózkodnak csoportokban – például az iskolában és napköziben, ami hozzájárul a vírus gyorsabb terjedéséhez. Jeseňák kijelentette, klinikai immunológusként semmilyen komoly félelme nincs az oltás esetleges későbbi mellékhatása miatt. Hangsúlyozta, a gyerekek és serdülők immunrendszere teljes mértékben készen áll a vakcina befogadására, az adatok nem igazolják, hogy az oltás nagyon leterhelné a fiatalabb szervezetet, vagy túl erős reakciót váltana ki náluk. Ez nem azért van így, mert nincs elég elérhető adat, épp ellenkezőleg, számos tudományos tanulmány készült, tehát nem megalapozott az ellenérv, mely szerint az oltás „kísérletezés” és „azt sem tudjuk, hogy reagál rá az emberi test”. A legújabb információk alapján kiderült, azok, akik átestek a megbetegedésen, és kialakult náluk az ellenanyag, akár 9-10 hónapig is védettek lehetnek, problémát okoz azonban az új variánsok megjelenése, ezért mindenképp szükségesnek tartja az oltást. A szakorvos szerint az év végé felé már a 12 évnél fiatalabbak oltása is megkezdődhet, méghozzá az életkornak megfelelően módosított dózisú vakcinával. A kollektív immunitás elérése szempontjából fontos a gyerekek oltása, emlékeztetett azonban, hogy továbbra is a legkiszolgáltatottabb személyek megóvására kellene fektetni a hangsúlyt – elsősorban az idősekhez és a krónikus betegekhez kell eljuttatni a vakcinát.

Jobb a megelőzés

Martin Záhorec gyermekkardiológus arról beszélt, a könnyű lefolyású fertőzés után több gyereknél előfordult, hogy néhány héttel később súlyos állapotban (magas lázzal és gyulladással) kórházban kötöttek ki. Ezekben az esetekben gyakran a szívet is elérte a gyulladás és intenzív ellátásra volt szükségük – közel 100 ilyen pácienst tartanak számon Szlovákiában. A szívorvos szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes vírusok a szívet olyan mértékben támadják meg, hogy a teljes gyógyulás nem lehetséges. Üdvözölte az önkéntes oltás lehetőségét, és minden szülőt arra biztatott, oltassa be gyermekét. „Az oltás a biztonságos módja annak, hogy megóvjuk a gyermeket, a családot és a társadalmat” – folytatta Záhorec, majd hozzátette, a jövő generációja másfél évig online tanult, és bár konkrét számokban nem mérhető, milyen károkat okozott a személyiségfejlődésük szempontjából a pandémia, az elszigetelés biztosan nem volt rájuk jó hatással.

Harmadik hullám

Elena Prokopová, az egészségügyi minisztérium gyermekgyógyászati szakértője arra kérte a szülőket, ha a mindennapi betegségek kezelése során megbíznak a gyermekorvosukban, akkor tegyenek így a koronavírus elleni oltás kérdésében is. Azt javasolta, megbízható forrásból tájékozódjanak, ha kétségeik vannak, forduljanak szakemberhez az internet és populista weboldalak helyett. „A harmadik hullám főleg a gyermekorvosokat és a gyerekosztályokat fogja érinteni. Már most tudjuk, hogy a vírus a nem beoltottak között terjed” – figyelmeztetett. Jelenleg a 12 évnél idősebb gyerekek jelentkezhetnek oltásra, eddig 15 ezret oltottak be közülük, további 5 ezer pedig már regisztrált az elektronikus váróterembe. A minisztérium adatai szerint 153 gyermekorvos jelezte, saját rendelőjében is megkezdi a fiatalok oltását, ettől függetlenül azonban oltóközpontokban is lehet majd igényelni az oltást.