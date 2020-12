Krajčí: továbbra is játékban van a kijárási tilalom az ünnepek alatt

Szigoríthatják azokat az óvintézkedéseket, amelyek hétfőn (december 21.) lépnek érvénybe. Játékban van a kijárási tilalom is, hogy pontosan milyen formában, még pontosítani fogják. Ezt a hétfői kormányülés után jelentette ki Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter. A kormány szerdai (december 16.) ülésén hoznak kötelező érvényű határozatokat.

Krajčí hangsúlyozta: a lehető leggyorsabban meg kell állítani a járvány jelenlegi „hatalmas rohamát”, amely a fertőzöttek és a kórházban kezeltek számának növekedésében nyilvánul meg.

A kabinet tárgyalt az ún. COVID automata formájáról is. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter üdvözölte, hogy Krajčí egy kiszámítható és logikus tervet terjesztett a kormány elé. „Azért is nagyon jó, mert a lakosok előre tudják majd, mire számíthatnak, ha a járványhelyzet így vagy úgy alakul. Pontosan tudni fogják, hogy ha javul a helyzet, milyen enyhítések várhatók, ahogy azt is, mi történik, ha rosszabbra fordul a helyzet” – fejtette ki a gazdasági miniszter.

Hozzátette: az általa bemutatott „egészségügyi szemafor” és Krajčí terve között a legfőbb különbség az, hogy utóbbi értelmében egy bizonyos fázisban, bizonyos határértékek túllépése esetén országos intézkedések lépnek életbe. A határértékek a következők: 1500 kórházban kezelt páciens, illetve az 1,1-es értéket meghaladó növekedési faktor, vagy a napi ezret meghaladó számú új fertőzött. „Ilyen számok esetén országos óvintézkedések lépnek életbe, ez várható hétfőtől is” – mondta Sulík. A felsorolt határértékek alatt viszont áttérnek a regionális óvintézkedésekre.

Sulík elmondása szerint a COVID automatát várhatóan a szerdai kormányülésen fogják jóváhagyni, a hétfőtől érvényes óvintézkedésekkel együtt. „Szigorú intézkedések lesznek, nem kerülhetjük el ezeket, mert pillanatnyilag nem tudjuk kontrollálni a vírust” – tette hozzá. A miniszter bízik benne, hogy az új évben legalább azokban a régiókban visszatérhet a „normálisabb” élet, ahol a legjobban fog alakulni a járványhelyzet.