Krajčí az országos tesztelésen kívül nem lát más megoldást

Pozsony | Beigazolódott, hogy az új koronavírus brit mutációja már Besztercebányán és Trencsénben is felütötte a fejét – tájékoztatott Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter a szerdai kormányülés előtt. „Már nagy százalékban elterjedt, ezért is fontos az országos tesztelés” – hangsúlyozta Krajčí, hozzátéve: a szerdai ülésen megbeszélik a tesztelési terv részleteit is.