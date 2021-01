Krajčí: A járványhelyzetet nagyban megnehezíti az új mutáció felbukkanása

Krajčí a hét elején megerősítette, hogy a Nagymihályi járásban vett minták között felbukkant a koronavírus új mutációja, amelyet nemrégiben Nagy-Britanniában azonosítottak. Pénteken kiderült, hogy az úgynevezett brit törzset már a Nyitrai járásban is megtalálták. Az egészségügyi miniszter szerint az új mutáció is közrejátszik abban, hogy a járvány ilyen gyorsan terjed, hiszen a koronavírus ezen típusa jóval fertőzőbb, mint a korábbi. Krajčí továbbá elmondta, hogy már a karácsonyi találkozások is meglátszanak az új adatokban.

Újabb kórházi átalakítás

A vírus terjedése szempontjából két fontos mutatót kell figyelembe venni: egyik a mobilitás, másik a reprodukciós szám. Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy sajnos egyik sem alakul jól. Az emberek mozgását a szigorú lockdown ellenére sem sikerült olyannyira lecsökkenteni, mint az országos tesztelés előtti időszakban, a reprodukciós szám pedig 1,0 és 1,1 között mozog, ami Krajčí szerint még mindig túl magas.

Ennek a két mutatónak az eredménye, hogy a kórházban fekvő betegek száma továbbra is folyamatosan nő (a legújabb adatok szerint már 3142 beteget tartanak bent). A tárcavezető hozzátette, ha a vírus ilyen tempóban terjed tovább, akkor két héten belül újabb kórházakat kell átalakítani úgynevezett vörös intézménnyé (olyan kórház, amelyben csak koronavírussal fertőzött betegeket ápolnak). Eddig két ilyen kórház működik nálunk, Galántán és Vágújhelyen.

Jön a következő vakcina

Krajčí azonban kiemelte: a szlovák egészségügyben jelenleg nem a kórházak kapacitásbeli problémái jelentik a legnagyobb gondot, hanem az egészségügyi dolgozók hiánya. Jelenleg 2582 egészségügyi dolgozó van karanténban, ami az előző héthez képest ugyan némi javulást jelent, de még így is rendkívül magas szám.

A megoldást az jelentheti, hogy immár 55 kórházban oltják az egészségügyi dolgozókat.

Már a Nagymihályi Svet Zdravia Kórházban is oltanak - TASR-felvétel

A folyamat szerencsére egyre gyorsabban zajlik, hiszen Szlovákiába újabb oltóanyag-szállítmány érkezett a hét elején. Összesen 76 ezer vakcinát hoztak a BioNTech és a Pfizer gyógyszergyártó cégektől, az egészségügyi miniszter információi szerint pedig a jövő héten megérkezik az első 5 ezer oltás a Modernától is, amelyet ezen a héten engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bizottság (EB).

Krajčí azt is elmondta, hogy péntekig összesen 19 727 személyt oltottak be Szlovákiában. Közülük 20 személynél tapasztaltak mellékhatásokat, 3-nál súlyosakat, 17-nél enyhe lefolyású mellékhatást észleltek. A 3 súlyos esetből 1 személy kapott anafilaxiás sokkot, 1-nek tartósan magas lett a vérnyomása, egy pedig ájulásközeli állapotba került. A többiek esetében fájdalom jelentkezett a szúrás helyén, valamint láz és fejfájás alakult ki, ám ezek a tünetek hamar elmúltak. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tünetek az eddig beoltottak kevesebb mint 0,1 százalékánál jelentkeztek, ami azt bizonyítja, hogy az oltás valóban biztonságos.

Az egészségügyi miniszter továbbá elmondta: az EMA jóváhagyta, hogy a Pzifer és a BioNTech vakcinája esetében 1 ampullából már nemcsak 5, hanem 6 személyt is be lehet oltani.

„Ennek eredményeként tulajdonképpen 20 százalékkal több vakcinához jutottunk”

– fogalmazott Krajčí.

Nyitrán már tesztelnek

A szlovák tudósoknak Pavol Čekan biokémikus vezetésével sikerült olyan PCR-tesztet gyártaniuk, amely képes kimutatni a koronavírus új típusú mutációját is. Čekan beszámolója alapján ugyan még elképzelhető, hogy a tesztet továbbfejlesztik, ám az első verziójánál már így is sikerült elérni a 90 százalékos érzékenységet.

A biokémikus úgy véli, a közeljövőben már az összes szlovákiai laboratóriumba eljuttathatják ezeket a PCR-teszteket, ami jelen helyzetben különösen fontos lehet, hiszen az új koronavírustörzsnél a reproduckiós szám 0,4-gyel magasabb, mint a korábbi típusnál.

Krajčí nem tartja kizártnak, hogy a nyitrai helyzet éppen az új típusú koronavírus miatt vált súlyossá. A Nyitrai járásban péntek délután megkezdődött a tömeges szűrés, összesen 37 mintavételi pontot nyitottak, amelyek az egész hétvégén nyitva tartanak. Sajtóinformációk szerint a helyszínen hatalmas az érdeklődés a tesztelés iránt, ami nem meglepő, hiszen a jövő héttől már csak azok a személyek mehetnek dolgozni, akik fel tudnak mutatni egy negatív teszteredményről szóló tanúsítványt.

Nyitrán hatalmas az érdeklődés a tesztelés iránt - TASR-felvétel

A járáson belül található Jaguar Land Rover gyárban külön tesztelték az alkalmazottakat, összesen mintegy 5000 személyről van szó. Pénteken a helyszínre látogatott Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök is, aki megköszönte a cég vezetőségének, hogy ilyen hamar képesek voltak megszervezni a tömeges szűrést.

„Ez egy nagy segítség a teljes Nyitrai járásnak, és jó példa arra, hogy a cégek és az állam képesek felelősségteljesen együttműködni”

– mondta a kormányfő.

Felkészül: Pozsony

A súlyos járványhelyzet miatt elképzelhető, hogy a következő hetekben további járásokban is szerveznek tömeges mintavételt. Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere például pénteken jelezte, hogy a főváros készen áll egy nyitraihoz hasonló tömeges szűrésre, és erről hamarosan a kormánnyal is egyeztetni fog. Vallo továbbá elmondta, hogy szeretnék megerősíteni a mintavételi pontok működését, hiszen az utóbbi hetekben rendkívül hosszú sorok alakultak ki előttük. A polgármester szerint a fővárosban további 20-25 mintavételi pont kialakítása szükséges, hogy az embereknek ne kelljen órákat várakozniuk, és akár hétvégén is teszteltethessék magukat.

Matúš Vallo szerint Pozsony készen áll a tömeges tesztelésre - TASR-felvétel

Ezeket az állomásokat továbbá akkor is felhasználhatnák, ha az oktatási minisztérium visszaengedi a diákokat az iskolákba.

„Amíg Pozsony lakosságának legalább 70-80 százalékát nem oltják be, ami biztosan eltart még néhány hónapig, addig fontos, hogy elérhető legyen a tesztelés”

– hangsúlyozta Vallo. Ennek érdekében tárgyalást kezdeményeztek az egészségügyi minisztériummal, hogy változtassanak néhány feltételen. Az önkormányzat például azt kéri, hogy egy üzemeltető egyszerre több mintavételi pontot is működtethessen.

Krajčí ezzel kapcsolatban elmondta, hogy hajlandók együttműködni a fővárossal, és hamarosan kiírják az újabb pályázatokat.