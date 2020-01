Közismert "iszogatók" Szlovákia történetében

Kétség nem fér hozzá, hogy az elmúlt évek egyik legismertebb berúgása a HZDS volt képviselőjének, Ján Cupernek a nevéhez fűződik. 2005-ben okozott ittasan baleset, s mivel a helyszínre aránylag gyorsan kiérkeztek a Joj televízió munkatársai, egy emlékezetes videó is készült arról, ahogy lassan, tagoltan beszélve próbálja elmagyarázni, hogy végképp nem ivott. Majd elismeri, hogy egy kis sört elfogyasztott vezetés előtt, később pedig mosolyogva hozzáteszi, néhány felest azért lehörpintett hozzá.

Az SNS volt elnöke, Ján Slota rendszeres alkoholizálásairól volt ismert. Nemegyszer vezetett részegen, és ismételten okozott ittasan közúti balesetet, ám legfeljebb pénzbírsággal, feltételes szabadságvesztéssel vagy a vezetéstől való eltiltással büntették; jelenleg sincs jogosítványa. Az egyik legismertebb, róla készült videón látni, ahogy egy pozsonyi szálloda teraszáról a lenti járdára vizel.

Slota utódja, az SNS jelenlegi elnöke, Andrej Danko sem kerüli az alkoholt. Tavaly az Express rádió vitaműsorában voltak komoly gondjai az artikulációval. Bár tagadta, hogy részeg lett volna, annyit elismert, hogy másnapos, mert előző este a szlovák jégkorongozók mérkőzése során annyira izgult, hogy többet ivott a kelleténél. Később a topky.sk portálnak adott interjúban is elismerte, azon a sajtótájékoztatón, amelyen a századosi előléptetése alkalmából kapott válllapokat csókolgatta, sem volt teljesen józan. „Kommunikációs hibákat is elkövettem, mert a századosi rangból semmi előnyöm nem származott, de most már tudom, hogy három pohár bor után nem fogok sajtótájékoztatót tartani” – közölte Danko.

František Palko (SNS), a közlekedésügyi minisztérium államtitkáraként tartott 2015-ben részegen sajtótájékoztatót. Hadart, érthetetlenül beszélt, később beismerte, hogy teljesen részeg volt, ugyanis hajnalig ünnepelt a közismert Štefan Skrúcaný humoristával.

Sólymos László (Híd) az első miniszter, akit részegségen értek, s önszántából lemondott tisztségéről.