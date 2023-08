Közegészségügyi Hivatal: Kánikulában rendszeresen kell inni, a legjobb a tiszta ivóvíz

„A szervezet folyadékszükséglete egyéni. Függ például az életkortól, a nemtől, a testsúlytól, de a fizikai aktivitástól, a táplálék összetételétől és mennyiségétől, a levegő hőmérsékletétől vagy az egészségi állapottól is. Forróságban tíz kilogrammonként legalább két-négy deciliter folyadék fogyasztása ajánlott, ami a testsúlytól függően körülbelül napi 1,5-3 litert tesz ki. Ez a mennyiség azonban nagyobb, ha az ember fizikai munkát végez, és többet izzad” – közölték a szakértők.

Inni folyamatosan, kisebb adagokban, gyakrabban kell, még mielőtt szomjúságot éreznénk – fogalmazott a Közegészségügyi Hivatal. „A cukros italok fogyasztását korlátozni kell. Az ásványvízzel kevert közönséges ivóvíz a legjobb” – tette hozzá az ÚVZ. Meleg időben korlátozni kell a kinintartalmú italok, a kávé vagy az alkohol fogyasztását is.

A kisgyerekeket gyakran kell innivalóval kínálni. „A tiszta ivóvíz a legjobb a gyerekeknek is, néha szénsavmentes ásványvizet és cukormentes gyümölcs- vagy gyógyteát is adhatunk nekik” – mondta Jana Hamade, az országos tiszti főorvos helyettese. Rendkívül fontos, hogy az idős emberek is eleget igyanak.

Ilyen melegben nem szabad alábecsülni a leégés veszélyét sem. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy megfelelő fejfedővel, napszemüveggel, és magas UV-faktorú fényvédő krémmel védekezzünk, amikor a szabadban tartózkodunk. „Az egyévesnél fiatalabb gyerekeket egyáltalán nem szabad kitenni a napfénynek, a szabadban tartózkodást a kora reggeli és a kora esti órákra kell korlátozni” – tette hozzá Hamade.

Kedden délután az ország több részén is 33 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Pozsony, Kassa és Nagyszombat megyére, Besztercebánya megye több járására és a Varannói járásra.