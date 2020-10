Kováčik marad a börtönben

Vasárnap késő este döntött a Specializált Büntetőbíróság bírónője arról, hogy a múlt csütörtökön letartóztatott Dušan Kováčik speciális ügyész és Norbert Paksi magas beosztású rendőrtisztet előzetes letartóztatásba helyezik - derül ki Katarína Kudjáková, a bíróság szóvivője nyilatkozatából.

A Specializált Büntetőbíróság bírónője két személy - Dušan Kováčik és Norbert Paksi előzetes letartóztatásba helyezéséről döntött, akiket bűnszervezet alapításával, támogatásával és egyéb bűncselekményekkel gyanúsítanak.

- közölte a szóvivő.

Kováčik fellebezett a bíróság döntése ellen, Paksi rendőrtiszt nem - utóbbi nem meglepő, mivel minden ellene felhozott vádpontot beismert. Kováčik mellett azt hozták fel érvként a bíróságon, hogy szabadlábon befolyásolná a tanúkat, és folytathatná a bűncselekmények elkövetését. Norbert Paksi esetében fennál a szökés veszélye is.

Kováčikot múlt héten csütörtökön, kora reggel vették körbe a rendőrök, mikor egy találkozóra érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságra, ekkor kattant a bilincs a csuklóján. A NAKA átkutatta az ügyész járművét is, és több dokumentumot is lefoglaltak.

Az ügyre Igor Matovič miniszterelnök is reagált egy Facebook-posztban:

Duško (Dušan) nem tartotta be a morális utasításokat, nem ment át a teszten, kijárási tilalmat kapott és hosszú karanténba vonul, hogy ne ronthassa mások morálját. Ne légy olyan, mint Duško, légy felelősségteljes

- olvasható a posztban,

Kicsoda Kováčik?

Dušan Kováčikot a sajtó csak a „61-0-ás emberként” szokta emlegetni – lassan 17 éve vezeti a Speciális Ügyészi Hivatalt, 2009 óta 61 ügyben járt el felügyelő ügyészként, ám egyetlenegyet sem vitt el vádemelésig. Viszonylag ismeretlen ügyészként került a hivatal élére – írja róla 2017-es portréjában a Sme napilap, mely megemlíti: ahogy Dobroslav Trnka korábbi főügyész, úgy Kováčik is a katonai ügyészségen kezdte a pályáját, és karrierépítésük is nagyjából hasonlóan alakult – ráadásul Trnka volt az, aki 2004-ben a Speciális Ügyészi Hivatal élére javasolta Kováčikot.

Szakmai körökben Kováčik munkáját nemcsak azért bírálták, mert sokszor tétlen volt, hanem mert olyan ügyeket is leállított, melyet a szakértők szerint eredményesen végig lehetett volna vinni. Ő volt a felügyelő ügyésze például a Gorillabotránynak, ám Robert Fico korábbi kormányfőt, aki a Gorillahangfelvétel szerint bizonyíthatóan járt az elhíresült pozsonyi, Vazov utcai konspirációs lakásban, nem hívta be tanúskodni. Ficót máskor is látványosan védte: leállította például azt az eljárást is, ami azért indult a volt kormányfő ellen, mert kiállt Milan Mazurek ĽSNS-s politikus szélsőségesen romaellenes megnyilvánulásai mellett.

Az egyik legnagyobb kudarcnak tartott ügye az volt, mikor nem lépett Ladislav Bašternák hírhedt pozsonyi vállalkozó adóügyei kapcsán, mert nem tartotta bűncselekménynek azokat – az ügy csak azután mozdult meg, miután a sajtó cikkezni kezdett Bašternákról, és Jaromír Čižnár főügyész elrendelte a vizsgálatot. Bašternák jelenleg jogerős börtönbüntetését tölti.