Kotleba három évet kaphat

Pozsony | Szélsőséges szervezetek iránti szimpátia kinyilvánítása miatt tett vádemelési javaslatot a Speciális Ügyészség Marian Kotleba, az ĽSNS elnöke ellen. Ezért hároméves börtönbüntetés, parlamenti képviselői mandátumának elvesztése fenyegeti.

Jana Tökölyová, a Speciális Ügyészség szóvivője tegnap igazolta a TASR hírügynökség információit, melyek szerint egy évvel azután, hogy Kotleba ellen bűnvádi eljárást indítottak, elkészült a vádemelési javaslat, amelyet jelenleg már a bíróság vizsgál.

Az ügyészség szerint Kotleba tavaly márciusban, a szlovák fasiszta bábállam megalakulásának évfordulójára rendezett pártrendezvényen követett el törvényszegést azzal, hogy sokgyermekes családoknak 1488 euróról szóló csekkeket adott át.

A 14/88 számkombináció közismert neonáci szimbólum. A 14 a 2007-ben elhunyt David Lane amerikai neonáci hírhedt, a fehér gyerekek jövőjének bebiztosításáról szóló kijelentésének 14 szavára utal. A 88 pedig a Heil Hitler! felkiáltásra utal, a H az ábécé nyolcadik betűje. „A (neo)náci, illetve szélsőséges szimbolika nyilvános használatával szimpátiáját fejtette ki a rasszista és náci ideológia iránt” – közölte Tökölyová.

Az ĽSNS szerint a számok hasonlósága puszta véletlen. A párt képviselői a családok támogatására összesen 4464 eurót gyűjtöttek össze, ezt osztották szét három család között 1488 eurónként. Milan Uhrík, a párt alelnöke tegnap nem akart reagálni a vádemelési javaslatra. „Egyelőre nem akarjuk kommentálni. Hétfőn délelőtt 11 órakor sajtótájékoztatót tartunk a témában a párt besztercebányai székházában” – mondta Uhrík.

Ha Kotlebát valóban elítélnék, még képviselői mandátumát is elveszíthetné.

A vonatkozó jogszabály szerint egy parlamenti képviselő akkor veszíti el mandátumát, ha szándékosan elkövetett bűncselekményért jogerősen elítéli a bíróság. Nem Kotleba az ĽSNS egyetlen képviselője, akinek meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Milan Mazureket áprilisban ötezer eurós pénzbírságra ítélte a Specializált Büntetőbíróság romákat gyalázó kijelentéseiért. Ha nem fizeti ki a büntetést, fél évre rács mögé kerül. Az ítélet még nem jogerős. Stanislav Mizíket, a párt másik képviselőjét július végén felmentették egy gyűlöletkeltő, zsidóellenes Facebook-bejegyzés ügyében, ugyanis nem sikerült igazolni, hogy valóban Mizík írta.

Kotleba eddig mindig megúszta

Bár az ĽSNS képvi-selői azt állítják, hogy a számok hasonlósága az 1488 eurós támogatásnál puszta véletlen, nem ez az első eset, hogy ilyen összeget adományoztak. Kotleba még besztercebányai megyefőnökként adott ugyanekkora összeget a nagykürtösi jégkorongklubnak.

A klub elnöke, Igor Talpáš azt állította, hogy a megyétől 1500 eurós támogatást kért, ám végül kisebb összeget kapott. Az, hogy az összeg összefüggésbe lehet a náci szimbolikával – saját bevallása szerint – nem érdekelte, a pénzt sportfelszerelésre költötte el. A Kotleba elleni eljárás során súlyosbító tényező lehet, hogy nem a tavaly kiosztott családi támogatás volt az első, amelyből náci szimbolika volt kiolvasható.

Nem ez az első eset, hogy Marian Kotleba ellen eljárást indítottak a hatóságok. Legelőször 2005-ben, amikor egy rendezvényen, még egyenruhában röplapokon osztogatta betiltott mozgalma, a Szlovák Testvériség – Nemzeti Párt programját. A nyomozás négy évig tartott, a besztercebányai kerületi ügyész végül leállította azzal az indoklással, hogy nem sikerült igazolni Kotleba szándékos törvényszegését.

2009-ben a Na stráž köszönés miatt indult eljárás Kotleba ellen. Végül ezt a nyomozást is leállították, mondván: csak abban az esetben számítana a fasiszta Hlinka Gárda köszönéseként, ha heilezéssel is kísérnék. Ugyanabban az évben az első megyefőnöki választási kampánya során osztogatott szórólapja miatt is vizsgálták. Ezen azt ígérte, véget vet „a nem csak cigány paraziták igazságtalan előnyben részesítésének”. Az illetékes ügyész nemzet- és fajgyalázás miatt eljárást indított ellene, de a vádat a Besztercebányai Járásbíróság épp a „nem csak” kijelentés miatt nem minősítette kellőképpen indokoltnak.

Idén májusban a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) egy razzia során az ĽSNS ifjúsági szervezetének az elnökét, Michal Buchtát is letartóztatta, aki a párt parlamenti képviselőjének, Juraj Kolesárnak az asszisztense. A Szlovák Testvériség főnökét, Jakub Škrabákot is letartóztatták; mindkettőjüket szélsőséges és gyűlöletkeltő szöveget tartalmazó röplapok birtoklásáért és terjesztéséért. (dem, TASR, SITA)