Kormányprogram: ingyenvonat után ingyenes buszok és tömegközlekedés

A kabinet által a parlament elé terjesztett kormányprogramról első pillantásra is látszik, hogy jelentős hatást gyakorolt rá a koronavírus-járvány. A gazdasági, az egészségügyi, a polgári védelmi kérdésekben, de a környezetvédelemmel, turizmussal és a külpolitikával foglalkozó fejezetekben is vissza-visszatér a világjárvány témája. A dokumentum 121 oldalt tesz ki és rengeteg intézkedést tartalmaz, amelyek két jól elkülöníthető csoportba oszlanak.

A dokumentum egyrészt határozott ígéreteket tartalmaz, másrészt olyan intézkedéseket, amelyek előtt „a kormány fontolóra veszi” vagy ezzel egyenértékű kifejezés szerepel.

A kormányprogram kritikusai, így Miroslav Beblavý, a Spolu korábbi elnöke szerint az összes leírt intézkedés megvalósítására egyszerűen nincs elég pénz. Szerinte például az egészség- és az oktatásügyben, valamint a szociális szektorban a feltételes módban megfogalmazott intézkedések megvalósítására Svájcnak az éves költségvetésére lenne szükség. Beblavý ugyanakkor kiemeli, a dokumentum előnye, hogy a kormány hajlandóságot mutat arra, hogy megoldásokat keressen az ország problémáira.

A korrupció ellen

A kampányban a jelenlegi kormánypártok egyik legfontosabb témája a korrupció elleni harc volt, most a kormányprogram első fejezete is erről szól. A kabinet zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben. El szeretné érni, hogy a Transparency International korrupciót elemző rangsorában Szlovákia 20 helyet javítson az eredményén. A listán, ahol az első hely a legkevésbé korrupt országé, Szlovákia jelenleg az 59. helyen áll. A kormány a 39. helyet tűzte ki célul, amivel Dél-Korea, Szlovénia szintjén, a V4-es államok között pedig a legjobb helyen lennénk. A kormány azt is vállalta, hogy az állami cégek és azok leányvállalatai több információt hoznak nyilvánosságra, az állami tisztségviselők, alkalmazottak, például iskolaigazgatók kiválasztása átláthatóbb legyen, a közintézményekkel kötött szerződések csatolmányai is kötelezően nyilvánosak legyenek, megerősítik az Állami Számvevőszék (NKÚ) és a Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) hatásköreit. Az információkhoz való hozzáférést pedig általában kiterjesztenék, alkalmaznák a „minden, ami nem titkos, az nyilvános” elvét.

A Transparency International a kormányprogrammal kapcsolatban a közösségi oldalán azt írja, a dokumentumba ugyan bekerült a köztisztviselők vagyonnyilatkozatira vonatkozó szabályok szigorítása, a korrupcióból származó vagyon lefoglalása és a politikusok anyagi felelősségre vonhatósága is, amelyek ugyan hangzatosak, de a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőek. A korrupció visszaszorítását szolgálná az ún. lobbista törvény is, amely regisztrációhoz kötné a gazdasági szereplők érdekében lobbizó személyek tevékenységét.

A jogállamiság

A jogállamiságról és az igazságosságról szóló terjedelmes fejezetben olvashatóak többek közt a bíróságok és az ügyészség reformjáról, megtisztításáról szóló intézkedések. Így például új Országos Bírói Tanácsot neveznének ki, amely aztán átvilágítaná az összes bíró és azok rokonainak vagyoni helyzetét, de megakadályoznák, hogy az alkotmánybírókat egy politikai garnitúra nevezze ki, valamint megkönnyítenék a bírók és ügyészek őrizetbe vételét, ha bűncselekménnyel gyanúsítják őket. Ebben a fejezetben olvashatunk a családon belüli erőszak áldozatinak védelméről, de a dezinformáció és a szélsőséges propaganda elleni harcról, a végrehajtási amnesztia kiterjesztéséről, illetve a jogbiztonság növeléséről és az emberi jogok védelméről is.

Egyértelmű beállítottság

A külpolitikai irányvonalat tekintve az új kormány leszögezi, a kommunikációjukat tekintve nem lesz kétséges, milyen az ország irányultsága. A kormány fontosnak tartja a V4-beli tagságot, akárcsak az Európai Unióban és a NATO-ban való részvételt. A kormányprogram az EU-t érintő első feladatnak a 2020 utáni uniós költségvetésről szóló tárgyalást nevezi meg, melynek a koronavírus következményeit is figyelembe kell vennie. A migrációs politikában az ország az EU külső határainak védelmét fogja szorgalmazni, a menedék megítélése a program szerint a tagállamok kompetenciájába kell, hogy tartozzon.

Zöld újrakezdés

A koronavírus okozta krízis a kormányprogram szerint lehetőséget biztosít arra, hogy egy zöldebb, klímaváltozásra reagáló gazdaság építése kezdődjön. A korábban már vállalt, 2050-re elérni kívánt karbonmentesség érdekében fog eljárni, valamint célul tűzte ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának további csökkentését is. Konkrétumokat ezzel kapcsolatban azonban nem fogalmazott meg. A kormány támogatni fogja a megújuló energiaforrásokat, valamint azt, hogy a nyilvánosság folyamatosan tájékoztatva legyen a légkör és a talajvíz minőségéről és állapotáról. Továbbá a kabinet úgy tervezi, anyagilag is jobban járnak majd azok, akik szelektálva gyűjtik a szemetet.

Nem csak ingyenvonat

Az új kormány tervei között szerepel, hogy a Smer által bevezetett, diákok és nyugdíjasok számára ingyenesen biztosított vonatozást kiterjeszti a regionális buszokra és a városi tömegközlekedésre is. A kabinet így tenné vonzóbbá a tömegközlekedést. Ugyanezt a célt szolgálnák a legkihasználtabb közlekedési csomópontoknál kiépített parkolók, hogy onnan már a tömegközlekedésre szállva utazzanak az emberek. A fővárosban a kormány szívesen látna gyakran közlekedő városi vonatokat, amelyek a városi tömegközlekedést erősítenék.

A vasúti közlekedésben is erősítést tervez a kabinet, mind a személyi, mind a teherforgalom terén. Mindeközben támogatni fogja a vasútállomások és megállóhelyek felújítását, és elkötelezi magát az autópályák és a gyorsforgalmi utak további fejlesztése mellett. Konkrét szakaszokról azonban nincs szó. Az első osztályú utakon is fejlesztéseket helyeznek kilátásba. A Sme rodina legfőbb prioritásának számító állami bérlakások is bekerültek a kormányprogramba. Ezen a területen olyan modellt szeretnének kidolgozni, amely fenntartható, és nem növeli az állami költségvetési hiányt.

Czímer Gábor

Szalay Hajnalka