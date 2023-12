PS: Reformok kellenek a mentális egészség terén

Oskar Dvořák (PS) szerint már most is lehetne különféle intézkedéseket tenni a probléma enyhítésére, például erősíteni kellene a megelőzést, az emberi erőforrások stratégiai tervezésével csökkenteni lehetne a pszichológushiányt, illetve az is sokat javítana a helyzeten, ha az egészségbiztosítók finanszíroznák a pszichoterápia költségeit.

A fiatalkorúak öngyilkossági kísérleteinek számára nemrégiben a szakértők is figyelmeztettek. Marek Madro, az IPčko nevű polgári társulás vezetője, amely pszichológusokkal együttműködve válságvonalat üzemeltet a fiatalok számára, pár napja szintén arról beszélt, hogy egyre többen keresik fel a szakembereiket, és folyamatosan nő a vészhelyzetek száma. Ennek ellenére az üzemeltetésre szánt kiadásaikat 30 százalékkal meg kellett vágni a csökkenő anyagi támogatások miatt, ami értelemszerűen azzal járt, hogy alkalmazott pszichológusok számát is csökkenteni kellett.

„Tekintettel arra, hogy a megkeresések száma egyre csak nő, attól tartunk, hogy nem fogunk tudni megbirkózni a ránk nehezedő nyomással”

– jelentette ki Madro.

Katarína Jandová, a Klinika Pszichológusok Szövetségének (AKP) elnöke hozzátette, a mentális egészség rendszerszintű fejlesztése szempontjából Szlovákiának van mit behoznia.

„A hosszú várólisták, a nem túl átlátható segítségnyújtási rendszer és a kapacitásbeli problémák mind-mind olyan témák, amelyekkel foglalkozni kell”

– jegyezte meg a szakember.

