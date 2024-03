Korčokot támogatja a KDH az államfőválasztás második fordulójában

Hozzátette, Korčok garanciát jelent azoknak az értékeknek a képviseletére, amelyeket a KDH hirdet. Felszólította a KDH választóit és az összes állampolgárt, hogy menjenek el választani és Korčokra szavazzanak. A KDH az első fordulóban is Korčokot támogatta.

Majerský köszönetet mondott a KDH választóinak, akik meghallgatták a mozgalom ajánlását, és Korčokra szavaztak. Megismételte, azért támogatták már az első fordulóban is, mert olyan esélyes jelölt, aki azonosul a mozgalom értékrendjével. „Tiszteletben tartja ezeket az értékeket, az élet védelmét a fogantatástól kezdve, a férfi és a nő közti házasság védelmét, és az emberi méltóság védelmét” – mondta Majerský. Elmondása szerint Korčok ígéretet tett, hogy elnökként is eszerint fog cselekedni, és nem nyit meg kulturális-etikai kérdéseket.

A KDH nagyra tartja, hogy Korčok geopolitikai nézetei is egyeznek a mozgalom véleményével, vagyis az EU- és NATO-tagság egyértelmű támogatásával. További ok Korčok támogatására, hogy a „kormányzati úthenger” maga alá akarja gyűrni az igazságszolgáltatást és a jogállamiságot. Majerský részt vesz Korčok nagygyűlésein is, de beszédet nem fog mondani.

Peter Pellegrini indulását és kampányát álságosnak tartja a KDH. „Egyrészt olyan színben tünteti fel magát, mint aki a nyugati világ értékrendjét vallja, de fél beszélni a választóinak az EU-tagság előnyeiről és pozitívumairól, és azokról a biztonsági előnyökről, amit a NATO-tagság jelent számunkra” – mutatott rá a KDH elnöke. Szerinte ez a választás arról szól, hogy olyan elnöke lesz-e az országnak, aki garantálja az alkotmányos intézmények működését, vagy pedig hetente változtatni fogja a véleményét, mert Pellegrini szerinte ilyen politikus.

A második forduló április 6-án lesz. Ivan Korčok a szavazatok 42,51%-át szerezte meg az első fordulóban, Peter Pellegrini 37,02%-os eredményt ért el.