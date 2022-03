Korábban törlik el a járványügyi korlátozásokat, de a maszkviselés marad

A kormány a szerdai ülésén elfogadta az egészségügyi miniszter javaslatát, melynek értelmében már jövő hétfőtől megszűnik a legtöbb járványügyi óvintézkedés. A minisztérium többször is módosította a határidőt: februárban először március 28-ról beszéltek, később már március 26-ról, tegnap pedig újabb két héttel előbbre hozták a lazításokat.

Továbbra is maszkban

Az egyik legfontosabb változás, hogy teljesen eltörlik a tömegrendezvények létszámát érintő szabályokat. A jelenlegi rezsimben a kevésbé és a közepesen kockázatos rendezvényekre legfeljebb 500 vendéget engedhettek be a szervezők, vagy pedig a terem maximális befogadóképességének 50 százalékát. A legkockázatosabb rendezvényeken a létszámkorlát 50 fő. Ezek a szabályok azonban március 14-től eltűnnek, csakúgy, mint a szórakozóhelyek nyitvatartására vonatkozó szigorítások (jelenleg hajnali 5 és éjfél között lehetnek nyitva). További újdonság, hogy a külföldről hazatérőknek a reptereken sem kell majd felmutatni a negatív PCR-teszteredményt.

Ezt azt jelenti, hogy tulajdonképpen már csak egyetlen szigorítás marad érvényben, mégpedig a maszkviselés. Ezt viszont annyiban módosították, a műsorvezetőknek és a sajtótájékoztatót tartó személyeknek nem kell felvenni a védőeszközt. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője szerint erre a könnyebb érthetőség miatt van szükség. Megjegyezte, továbbra is figyelemmel kísérik a járványhelyzetet, és ha változna a helyzet, szükség esetén tovább enyhíthetnek, de akár szigoríthatnak is.

Matej Mišík elmondta, folyamatosan figyelik a járvány alakulását - TASR-felvétel

Gyors javulás

Az intézkedések eltörlése annak köszönhető, hogy a járvány a vártnál gyorsabban szorul vissza. A heti fertőzöttszám újabb 20 százalékkal csökkent, az előző héten átlagban napi 11019 esetet azonosítottak, az azt megelőző héten viszont még napi 13769-et.

A regionális mutatók szintén jól alakulnak: a hétnapos incidencia 71 járásban több mint 10 százalékkal esett vissza. A délnyugati és a délkeleti magyarlakta régiókban kifejezetten kedvező a helyzet, itt 20–35 százalékos visszaeséseket jegyeztek. A középső országrészeken, ahol a múlt héten még növekedésről számoltak be, szintén megfordult a tendencia, és már enyhén csökken az incidencia. A Losonci járásban például a 12 százalékos növekedés most 15 százalékos visszaesésbe fordult át, a Gyetvai járásban pedig, ahol a múlt héten a legnagyobb volt az emelkedés (17 százalék), szintén megfordult a trend (18 százalékos visszaesés).

Mišík azonban hangsúlyozta, hogy még nem vagyunk túl a járványon. A teljes lakosságra vetített hétnapos incidencia meghaladja az 1200-at, vagyis a lakosság 1 százaléka hetente még így is produkál egy pozitív mintát. A PCR-tesztek pozitivitási aránya is magas, legutóbb például 23090 mintavétel mellett 11712 beteget azonosítottak, ami azt jelenti, hogy minden második letesztelt személy fertőzött volt.

„Még így is nagy az esély a megfertőződésre, tehát továbbra is maradjunk körültekintőek, még akkor is, ha már csökkenő fázisban van a járvány”

– fogalmazott az IZA vezetője.

A Novavax sem segített

Az egyik legfontosabb mutató, vagyis a kórházban kezelt személyek száma továbbra is csökken, igaz, csak lassan. Az előző héten még 2652 beteg szorult kezelésre, most viszont 2513, ez 5 százalékos visszaesésnek felel meg. Szerencsére egyre kevesebb beteget kell lélegeztetőgépen tartani, (88 helyett már csak 82-t), és a naponta kórházba kerülő személyek száma is egyre csökken (312-ről 285-re). A kórházban fekvők mintegy 70 százaléka nincs teljesen beoltva. Ennek ellenére már alig van érdeklődés a vakcinák iránt, kedden például mindössze 68 személynek adták be az első dózist. Az egészségügyi minisztériumnál abban bíztak, hogy a Novavax új vakcinája, amelyet ezen a héten kezdenek el használni Szlovákiában, megnövelheti az oltási kedvet, de Vladimír Lengvarský (OĽaNO) tárcavezető elismerte, hogy ez sem nagyon segített a helyzeten. Elmondta, eddig körülbelül 2000-en regisztráltak az új készítményért. Szlovákiában a lakosság mintegy 52 százaléka kapott legalább 1 dózist.