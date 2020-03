Komoly tiltások a koronavírus miatt

Pellegrini: Ne utazzunk!

A kormányfő továbbá hangsúlyozta: egyáltalán nem javasolja az embereknek, hogy külföldre utazzanak, még azokba az országokba sem, ahol nem erősítették meg a fertőzést, hiszen a repülőterek a legnagyobb potenciális gócpontnak számítanak. Denisa Saková (Smer) belügyminiszter ezzel kapcsolatban elmondta: intenzíven ellenőrzik a pozsonyi, a poprádi és kassai reptereket. A határátkelőkön újra elindították az információs kampányt, így akik Ausztriából érkeznek haza, azok pár perces feltartóztatásra számíthatnak.

Ján Mikas országos tiszti főorvos szerint a szakértők mindent az irányításuk alatt tartanak. „Egyelőre semmi tragikus nem történik” – jelentette ki. Ennek ellenére nem zárta ki, hogy a következő napokban újabb betegeknél erősíthetik meg a koronavírus-fertőzést.

Hogy járjunk el?

Rendkívül fontos, hogy aki betegnek érzi magát, az ne szaladjon azonnal orvoshoz, hanem telefonon értekezzen a szükséges lépésekről. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a fertőzött személy továbbadja a vírust az orvosi rendelőkben várakozó betegeknek. A következő tünetekre érdemes odafigyelni: láz, köhögés, fulladás, izomfájdalom, fáradtság. A lappangási idő akár 14 nap is lehet, és a vírust már ekkor is tovább lehet adni. Amennyiben felmerül a fertőzés veszélye, az adott személyt egy speciálisan erre a célra kialakított mentőautóban szállítják el a legközelebbi karanténba, ahol mintát vesznek a betegtől. A mintákat Pozsonyban ellenőrzik, az eredményre körülbelül hat órát kell várni. Ha a minta pozitív, továbbküldik egy berlini laboratóriumba, hogy másodlagosan is megerősítsék a mérést.

Fontos a kézmosás

Jana Skalová, a Svet zdravia fő járványügyi szakértője a Dôvera biztosító sajtótájékoztatóján elmondta: az emberek gyakran alulértékelik a kézmosás fontosságát, pedig ezzel nagy mértékben csökkenthetik a fertőzés terjedésének esélyét. „A kezeinket folyamatosan fertőtlenítsük a nap folyamán, de ha van lehetőségünk, akkor inkább használjunk vizet és szappant. Igyekezzünk nem hozzáérni az arcunkhoz, az orrunkhoz, a szánkhoz és a szemünkhöz, hiszen a vírust így vihetjük be legkönnyebben a szervezetünkbe” – tájékoztatott a szakember. A vírus az emberi szervezeten kívül még pár órán keresztül képes életben maradni a különböző tárgyak felületén is, ezért fokozottan figyeljünk arra, hogy minél kevesebb tárgyhoz érjünk hozzá.

Skalová arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az utcán tartózkodunk, és köhögő vagy tüsszögő embereket látunk, igyekezzünk megtartani az egy vagy másfél méteres távolságot. Ha mi magunk köhögünk, mindenképpen takarjuk el az arcunkat, hogy ezzel is próbáljuk minimalizálni a fertőzés veszélyét. Egy zsebkendőt csak egyszer használjunk fel, utána azonnal dobjuk ki.

Iráni fertőzött nálunk?

Magyarországon az első két megbetegedést iráni egyetemistáknál erősítették még, és egyelőre nem zárható ki az sem, hogy Szlovákiában is lesz ilyen eset, hiszen csütörtökön karanténba kellett helyezni egy iráni orvostanhallgatót. Információink szerint teljesen véletlenül derült ki, hogy a diák vírushordozó lehet. Az orvosi egyetemen egy iráni oktató meghallotta, miről beszélgetnek a kisebb csoportba verődött iráni diákok. Mint kiderült, az egyik fiú azt mesélte, kapcsolatban volt és több időt töltött együtt azzal a két iráni diákkal, akit pozitívan teszteltek Budapesten. Az oktató félrehívta a fiút egy külön helyiségbe, s ott-tartotta őt az illető hatóságok kiérkezéséig. Várhatóan ma derül ki a teszt eredménye.

Cseh szigor

Szlovákiába viszonylag későn ért el a vírus, a legtöbb európai országban már előttünk is regisztráltak fertőzött eseteket. Az EU-s tagországok közül már csak Bulgáriából, Máltáról és Ciprusról nem jelentettek megbetegedéseket. A tagországok közül Olaszországban a legsúlyosabb a helyzet, ahol a halottak száma már meghaladta a száz főt. A cseh kormány például olyannyira komolyan veszi az olasz helyzetet, hogy minden személyt, aki az országban járt, karanténba helyeznek. Aki nem jelenti be olaszországi tartózkodását, akár 118 ezer eurós büntetést is kaphat. Peter Pellegrini elmondta, hogy Szlovákiában egyelőre nem folyamodtak ilyen intézkedésekhez, hiszen nem tudni, hogy az első fertőzött az Olaszországból érkező fiától kapta-e el a vírust.