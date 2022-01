Kollár lépéseket sürget a leitatott és megvert 11 éves lány ügyében

Boris Kollár (Sme rodina) szeretné, ha a következő koalíciós ülésen részt venne Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is. A házelnök arra szeretne választ kapni, mit tesz a fiatalok zaklatása ellen.

Pozsony | Boris Kollár (Sme rodina) szeretné, ha a következő koalíciós ülésen részt venne Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is. A házelnök arra szeretne választ kapni, mit tesz a fiatalok zaklatása ellen.

Kollár kijelentette, a gyerekek egymás közti zaklatását el kell ítélni, és szigorúan fellépni ellene. Mikulectől szeretné hallani, milyen lépéseket tervez tenni annak érdekében, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. „Ha szükséges, szorgalmazni fogom a büntető törvénykönyv módosítását, hogy azok a gyerekek, akik másokat bántalmaznak, reedukációs centrumokban végezzék felnőttkorukig” – mondta Kollár a közösségi hálón közzétett videójában. A házelnök szerint a legtöbb ilyen esetre nem is derül fény, ezért fontos, hogy radikálisan lépjünk fel ellenük.



Amint arról korábban mi is beszámoltunk, január 2-án 16 éves fiatalok alkoholt öntöttek le egy 11 éves lány torkán Annamajoron (Miloslavov). Ezt követően a lányt többször megütötték, a bántalmazást pedig videóra is vették. Az áldozat több sérüléssel került kórházba, támadás miatt már a rendőrség is eljárást indított.