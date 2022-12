Kollár javaslata tovább bomlasztja a koalíciót

Boris Kollár az OĽaNO vétója ellenére is ragaszkodik a javaslatához - TASR-felvétel

Két nappal azelőtt, hogy Eduard Heger (OĽaNO) kormányának az SaS által kezdeményezett bizalmatlansági indítvánnyal kell szembenéznie a parlamentben, a koalíción belül újra kiéleződött egy konfliktus. Boris Kollár, a Sme rodina vezetője ugyanis az OĽaNO vétója ellenére sem hajlandó levenni a parlament napirendjéről azt a javaslatot, amelynek köszönhetően népszavazással vagy úgynevezett önfeloszlatással is véget lehetne vetni a választási ciklusnak.

Az említett javaslat egyik legnagyobb támogatója Boris Kollár házelnök, aki már 2021 nyarán, a Smer kudarcba fulladt népszavazási kísérlete után is arról beszélt, szerinte nincs rendjén, hogy a szlovák alkotmány nem teszi lehetővé a választási időszak lerövidítését. Akkor megígérte, ha az ellenzék nem terjeszt be egy ezzel kapcsolatos alkotmánymódosító javaslatot, akkor az ő pártja megteszi, még annak árán is, hogy akár megsérti a koalíciós szerződést.

A javaslat azonban csak egy év elteltével, 2022 szeptemberében került a plénum elé. Az első olvasatban nagy támogatottsággal fogadta el a parlament, a jelen lévő 147 képviselő közül 97 mellette szavazott. A Sme rodina mellett az ellenzéki Smer és Hlas teljes frakciója, illetve szélsőjobboldali képviselők is támogatták, sőt, az akkor már ellenzékben ülő SaS is csatlakozott hozzájuk. A Sme rodina koalíciós partnerei, az OĽaNO és a Za ľudí azonban egyhangúan tiltakoztak ellene. Tehát az a szokatlan helyzet állt elő, hogy egy koalícióból érkező indítványt a teljes ellenzék támogatott, a koalíciós partnerek azonban nem.

Vétó ide vagy oda...

A szavazás után viszont úgy tűnt, hogy a javaslat a nagy támogatottság ellenére is elbukik, mivel Kollár elmondása szerint Igor Matovič pénzügyminiszter, az OĽaNO vezetője a koalíciós tanács során megvétózta azt. A Sme rodina elnöke azonban megjegyezte, továbbra sem mond le az elképzeléséről, és ha az OĽaNO vétója miatt nem állhatnak elő saját javaslattal, akkor majd beállnak Tomáš Taraba (korábban ĽSNS, jelenleg frakció nélküli) képviselő indítványa mögé, aki szintén hasonló lépéseket szorgalmazott, mint Kollárék.

Ehhez képest a parlament aktuális napirendjén most mégiscsak felbukkant Kollárék javaslata. Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője a hétfő esti koalíciós tanács előtt azt nyilatkozta, pártja álláspontja továbbra sem változott.

„Az OĽaNO vétózott, a Sme rodina pedig garantálta, hogy visszavonják a javaslatot”

– jelentette ki. Ha ezt mégsem teszik meg, akkor Šipoš szerint Kollár megszegi az ígéretét. Hogy ennek milyen következménye lenne a koalíció jövője szempontjából, azt nem akarta kommentálni.

Juraj Šeliga, a Za ľudí alelnöke szintén ellenzi a javaslatot:

„Nem látom okát, miért kellene segítenünk az előrehozott választásokért reszkető Robert Ficónak”.

Megjegyezte, ha továbbra is egy koalícióban vannak, akkor a vétónak érvényesnek kell lennie.

Kollár előre számol

Boris Kollár azonban másként vélekedik a kérdésről. A koalíciós tanács előtt azt mondta, fontosnak tartja, hogy alkotmányba legyen foglalva a választási ciklus lerövidítésének a lehetősége, még abban az esetben is, ha az ellenzék a csütörtöki bizalmatlansági indítványával sikerrel járna. A házelnök kiemelte, nem szeretné, ha az esetlegesen bukó Heger-kabinetet egy ideiglenes, a köztársasági elnök által kinevezett hivatalnokkormány váltaná, aminek szerinte nincsen igazi legitimitása, hiszen nem a nép által megválasztott képviselők alkotnák.

Ha csütörtökön a parlament valóban megbuktatná Heger kabinetjét, Čaputovának két választása lenne: vagy kinevez egy hivatalnokkormányt, vagy az előző választási eredmény alapján megbíz egy másik személyt a kormányalakítással. Kollárnak azonban a második opció sem tetszik, szerinte ilyen esetben több értelme lenne egy előrehozott választásnak, éppen ezért is ragaszkodik a javaslatához, amely ezt lehetővé tenné.

A parlament napirendje alapján elképzelhető, hogy már szerda délelőtt sorra kerül a javaslat, hacsak Kollár az utolsó pillanatban vissza nem vonja azt. Peter Pčolinský, a Sme rodina frakcióvezetője kedd délelőtt még nem tudta megmondani, mi lesz a dokumentum sorsa.

Alkotmányos többség

Kollárék javaslatának elfogadásához egyébként az első olvasatban elég lett volna egyszerű többség is, viszont a második és harmadik olvasatban már alkotmányos többségre, vagyis legalább 90 támogató szavazatra lenne szükség. A szeptemberi voksolás ellenére azonban a Sme rodina vezetője korántsem lehet biztos a dolgában, javarészt az SaS kérdéses hozzáállása miatt. Richard Sulíkék frakciójában ugyanis nem volt egyetértés a javaslatot illetően. Maga a pártelnök úgy fogalmazott, neki személy szerint nincs különösebb problémája azzal sem, hogy a választási ciklust népszavazással rövidítsék le, viszont a frakción belül vannak olyan képviselők is, akik ezzel nem értenek egyet. Korábban Ondrej Dostál, az igazságügyi tárca államtitkára lapunknak elmondta, ő ezen képviselők közé tartozik. Az önfeloszlatás intézményével ugyan egyetért, viszont a népszavazást populista megoldásnak tartja. Sulíkék éppen ezért korábban azt mondták, a második és harmadik olvasatban benyújtanak egy módosító javaslatot.

A TASR a témával kapcsolatban felkereste Marián Viskupičot, aki egyelőre nem tudta megmondani, hogy az SaS frakciója hogyan szavazna, ha a törvényben benne maradna a népszavazással kapcsolatos opció is.

A javaslat támogatását előzetesen jelezte Robert Fico és Erik Tomáš is, de a Smer és a Hlas támogatása önmagában kevés lenne az elfogadáshoz, Kolláréknak mindenképpen szüksége lenne az SaS képviselőire.

