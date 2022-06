Kollár a kormányfővel és Sulíkkal tárgyalt

„Komoly problémákat kell megoldanunk, a pedagógusbérek emelését, utána rögtön a mentősökét. Ezeket végre kell hajtania a kormánynak, de ha nem leszünk egységesek, ha nem ülünk tárgyalóasztalhoz, akkor nem tudjuk” – mondta Kollár.

A koalíciós viszonyok kapcsán megjegyezte, hogy elég támadás éri őket az ellenzéktől, nincs szükség rá, hogy még egymást is támadják. „A kormányfő is igyekezni fog megnyugtatni a kedélyeket” – tette hozzá Kollár. Arra a kérdésre, hogy Matovič miért nem vett részt a találkozón, azt válaszolta, el akartak érni valami eredményt és kicsit továbblépni. Hozzátette, a Sulík és Matovič közti ellenségeskedés, sőt ellenszenv miatt talán már csak elvből sem egyeztek volna meg, ha mindketten jelen vannak. Kollár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem Matovič háta mögött tárgyaltak, ő is tudott a találkozóról.

Az infláció elleni törvénycsomagról és Zuzana Čaputová vétójáról elmondta, a Sme rodina számára az elnöki vétó megtörése és az észrevételeinek figyelembe vétele is elfogadható megoldás. „Ez az OĽaNO-n múlik. Ha úgy dönt, hogy csináljuk meg egyszerre mind a kettőt, annak érdekében, hogy az emberekhez minél hamarabb eljusson a segítség, akkor a Sme rodina természetesen nem gáncsolja el a koalíciós partnerét, és mind a 17 képviselőnk a vétó megtörésére fog szavazni” – magyarázta Kollár.

A házelnök arról is beszámolt, hogy a medvetámadások miatt tárgyalt Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszterrel. Hangsúlyozta, hogy meg kell nyugtatni az érintett régiók lakosságát, de a medvék nagyobb számban való kilövését nem engedélyezi a törvény. Ennek ellenére valamilyen módon szabályozni kell a számukat. Emlékeztetett, hogy a bevetési egységek kilőhetik az olyan medvéket, amelyek emberre támadtak, vagy rendre lakott területeken bukkannak fel.