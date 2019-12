Kočner amerikai tiltólistára került

A tiltólistára a váltóhamisítással vádolt nagyvállalkozó hat cége is felkerült, a tiltás értelmében Kočner összes számláját be kellene fagyasztani. Ő a második európai uniós állampolgár, akit a tiltás érint, elsőként egy lett oligarcha került fel a listára – várhatóan az Európai Unió is meglépi e döntést. Mindez a Magnitszkij-törvény néven ismertté vált rendelkezés alapján történik, amelynek értelmében beutazási tilalommal sújthatják a korrupcióban, pénzmosásban vagy emberijog-sértésekben érintett személyeket.

Az Egyesült Államokban 2012-ben Barack Obama hivatali idejében lépett életbe a Magnitszkij-törvény, amely orosz tisztségviselők vagyonának befagyasztásáról és a velük szemben elrendelt utazási tilalomról rendelkezett. Az eredeti feketelistán szereplő személyeknek közük volt Szergej Magnitszkij orosz ügyvéd 2009-es halálához, de azóta nem csak orosz állampolgárokra alkalmazzák a rendeletet.

(Denník N, ú)